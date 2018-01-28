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الوطن

مركز تحديث الصناعة يعلن عن الشروط الواجب توافرها لتسجيل الجمعيات

منذ 38 دقيقة
كتب: سهاد الخضري
مركز تحديث الصناعة يعلن عن الشروط الواجب توافرها لتسجيل الجمعيات

محافظ دمياط

أعلن مركز تحديث الصناعة  عن الشروط الواجب توافرها لتسجيل الجمعيات سواء كانت أهلية أو تعاونية ذات الصلة في قطاع الأثاث وذلك لخدمة الورش الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة من أعضاء الجمعية والشروط الواجب توافرها لتسجيل الشركات بالمركز وذلك لخدمة المصانع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في كافة القطاعات الصناعية علما بأن التسجيل مجاني ولا يستلزم دفع أية رسوم نظير ذلك.

ويعد المركز كافة التصميمات اللازمة الصناع وفقا لمتطلبات وذوق الأسواق داخليا وخارجيا فور استكمال مستندات التسجيل كما سيتم التنسيق مع اللجنة المصغرة لعمل زيارة إلى مقر منفذ بيع "مصر الإبداع" CreativeEgypt الكائن بمبنى عمر أفندي شارع أحمد عرابى المهندسين.

يأتي ذلك فى استجابة من الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، لمطالب صغار الصناع والورش الصغيرة وبناء على اجتماع المحافظ مع طارق راشد رئيس مركز تحديث الصناعة بدمياط.

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