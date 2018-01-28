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الوطن

موجز الثالثة| انطلاق أعمال القمة الإفريقية..واختيار مصر لرئاسة الاتحاد

منذ 42 دقيقة
كتب: هبة وهدان
موجز الثالثة| انطلاق أعمال القمة الإفريقية..واختيار مصر لرئاسة الاتحاد

خلال كلمة ابو الغيط في القمة الإفريقية

تقدم "الوطن" موجزًا لأهم أنباء الساعة الثالثة عصرا، حيث بدأت الآن فعاليات أعمال القمة الـ30 للاتحاد الإفريقي بالعاصمة الأثيوبية "أديس أبابا"، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما قالت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها إن القادة الأفارقة قد وافقوا على ترشيح مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي 2019.

وردا على استفسار من وكالة أنباء الشرق الأوسط، بشأن واقعة إحالة النيابة الإدارية لملحق إداري سابق بالسفارة المصرية في مدريد للمحاكمة العاجلة على خلفية ارتكابه مخالفـات مالية خلال فترة عمله في السفارة، أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الجهات المختصة بوزارة الخارجية، بناء على توجيهات من سامح شكري، بادرت بإحالة الموظف المشار إليه إلى النيابة الإدارية فور اكتشاف مخالفاته.

بث مباشر انطلاق أعمال القمة الإفريقية الـ30 بمشاركة السيسي

عاجل قادة إفريقيا يوافقون على ترشح مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي 2019

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