بدء تدريب موظفي المالية بأسيوط والوادي الجديد على قانون الخدمة المدنية

بدأ اليوم بمركز تدريب القيمة المضافة بمصلحة الضرائب بأسيوط، البرنامج التدريبي لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية والذي ينظمه مركز التدريب الإداري بقطاع مكتب وزير المالية وذلك في إطار التوجه الجديد للوزارة في الانتقال إلى الأقاليم لتنفيذ برامج تدريبية للعاملين بوزارة المالية تنفيذا للخطط والسياسات الموضوعة، والارتقاء بالعنصر البشري وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، تحت رعاية عمر الجارحي، وزير المالية، واهتمامه بنشر الثقافة والوعي التدريبي بين العاملين بالوزارة، تحت إشراف جمال حسين، رئيس الإدارة المركزية للبحوث المالية والتتمية الإدارية، ونشوى شرف، مدير عام مركز التدريب بالوزارة.

وأوضح خالد عبدالله عمران أحمد، مدير إدارة تنفيذ البرامج التدريبية بقطاع مكتب الوزير، أن البرنامج يبدأ اليوم ويستمر حتى الخميس المقبل، ويهدف للتعرف على أحكام القانون 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وإكساب المشاركين من موظفي المديريات المالية لمحافظات أسيوط والوادي الجديد وسوهاج، كيفية تطبيق أحكام هذا القانون على الأجور والعلاوات والإجازات والجزاءات الواردة به.

وأضاف مدير البرامج ، أن اليوم الأول يشمل التعريف بالقانون واللائحة والقرارات الإدارية والوزارية والأحكام العامة وطرق شغل الوظائف وشروط وفترة الاختبار وانتهاء شغلها في ضوء لجنة الموارد البشرية، أما اليوم الثاني فيتضمن تقويم أعضاء العاملين والتظلم وآثاره والترقية والنقل والندب والإعارة والحلول ويحاضر فيهما الأستاذ الدكتور عبدالمحسن ريان، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة أسيوط.

وأشار إلى أن اليوم الثالث، يشمل محاضرة في الأجور والعلاوات وكيفية التطبيق ويحاضر فيه كميل ناجي شاكر، مدير عام بالتنظيم والإدارة بأسيوط.

وذكرأن اليوم الرابع يشمل محاضرات عن الإجازات بأنواعها وأحكام انتهاء الخدمة وحوافز المعاش المبكر، ويشمل اليوم الخامس، السلوك الوظيفي والتأديب والجزاءات ومحو الجزاءات وآثارها ويحاضر فيهما رفعت محمد بخيت المدير العام بمنطقة الضرائب بأسيوط.

يشار إلى أن البرنامج يتم تنفيذه من خلال 5 دورات تدريبية بمحافظات مصر، والتي كان باكورتها بمركز التدريب بالمعادي لممثلي وزارة المالية، ومن المقرر عقد هذا البرنامج التدريبي خلال الشهر الحالي بمحافظتي الأقصر وأسوان، تخفيفا للعبء على المتدربين.