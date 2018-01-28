عرض مسلسل "نيللي وشريهان" غدا على MBC مصر

تبدأ قناة MBC مصر في عرض المسلسل الكوميدي "نيللي وشريهان" من تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز الدين، وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، بداية من غداً.

يصوّر العمل حكاية نيللي وشريهان وهما فتاتين في منتصف العشرينيات من العمر، جميلتين وتربطهما صلة قرابة، لكنهما لا تعرفان بعضهما. وفيما تعيش نيللي "دنيا سمير غانم" حياة الرفاهية في قصر فخم كونها ابنة رجل الأعمال الشهير والثري عبد الله "بيومي فؤاد"، تعيش ابنة عمها شريهان "إيمي سمير غانم" في حي فقير داخل منزل متواضع جداً مع خالتها صباح "سلوى خطّاب".

يضم المسلسل مجموعة من النجوم منهم محمد سلام، مصطفى خاطر، أحمد حلاوة، محمّد ثروت، معتز التوني، لبنى محمود، أحمد السلكاوي، محمود الجندي، دلال عبد العزيز، حمدي الميرغني، سامي مغاوري، شيماء سيف، عزت أبو عوف.