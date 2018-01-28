"كيف تنشئ خطة تسويق رقمية".. ورشة عمل بجامعة عين شمس

نظم مركز تطوير المشروعات والابتكار والملكية الفكرية بجامعة عين شمس ورشة عمل بعنوان "كيف تنشئ خطة تسويق رقمية"، وذلك في الفترة من 4/2/2018 حتى 8/2/2018 لطلاب الجامعة، وذلك بهدف معرفة كيفية إنشاء خطة تسويق رقمية والتعرف على الخطوات التي تمكنهم من استخدام أهم الأدوات الرقمية لإعداد خطة خطة تسويقية متميزة.

وتشمتل محاور الورشة على كيفية إنشاء خطة تسويق رقمية، أدوات تحليل خطة التسويق، استراتيجية التسويق الإلكتروني، خظة التسويق الإعلامي للخطط الرقمية والتنفيذ ومراقبة الضوابط.

يحاضر فيها البروفوسير جوزيه ريمون بورتو أستاذ التسويق بجامعة داسانت دييجو كوموستيلا بأسبانيا، والمدير التسويقي السابق بشركة مايكروسوفت.