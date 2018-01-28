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الوطن

بدء ندوة ملكات مصر في ثاني أيام معرض الكتاب

منذ 16 دقيقة
كتب: سارة صلاح ومحمد حسين
بدء ندوة ملكات مصر في ثاني أيام معرض الكتاب

جانب من المعرض

بدأت، منذ قليل، ندوة "ملكات مصر" بقاعة سيد حجاب بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بمشاركة الدكتور "ممدوح الدماطي" وزير الآثار الأسبق والكاتب "محمد سلماوي" والدكتورة "علا العجيزي" عميد كلية الاثار بجامعة القاهرة السابق، ويديرها الدكتور أحمد زكريا الشلق، لمناقشة آخر إصدارات "الدماطي" والتي تحمل نفس عنوان الندوة.

وقال "الدماطي" أن فكرة هذا الكتاب بدأت حين كان مع حلمي النمنم وزير الثقافة في زيارة لمعبد أبو سمبل في عام 2016، حيث تطور الحديث حينها إلى دور ملكات مصر خلال العصور الماضيه، مضيفا: "من هنا جاءت فكرة الكتاب إلا أنه واجهتني مشكلة كبيرة في البداية لأننا اتفقنا أن يكون الكتاب للقارئ المثقف وليس الاكاديمي ولذلك كان لابد من وجود رؤية جديدة حتى يخرج الكتاب في صورة بسيطة للقارئ.

"وأشار "الدماطي" أن كتابه مكون من 5 فصول أولها المرأة ومكانتها في الحضارة المصرية وخاصة في العصر الفرعوني حيث اتخذت المرأة مكانة لم تحظى بها في أي عصر آخر، متابعا: "لابد هنا الحديث عن ملكات مصر الذين وصلوا إلى السلطة وكان لهم قرارات هامة في حكم مصر، إذ يوجد حوال 22 سيدة على مدار العصور حكموا مصر منهم حتشبسوت ونفرتيتي كليوباترا الـ7 وفي العصر الأيوبي الملكة شجرة الدر والتى تعد آخر سيدة تجلس على عرش مصر".

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