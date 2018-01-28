عاجل| إخلاء سبيل هشام جنينة.. وحجز باقي أطراف الواقعة

أخلت نيابة القاهرة الجديدة، سبيل المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، وقررت حجز باقي أطراف المشاجرة على ذمة التحريات.

وكانت النيابة القاهرة الجديدة، حققت على مدار يومين متواصلين، تحت إشراف المستشار أحمد حنفي المحامي العام الأول، في واقعة تبادل الاتهامات بين المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، و3 شباب، حيث اتهم جنينه، الشباب بمحاولة اختطافه والشروع في قتله، بينما اتهم الشباب الثلاثة "جنينة"، بالاعتداء على أحدهم بالضرب بمعاونة شخص كان بصحبته.

ولا تزال التحقيقات مستمرة من جانب النيابة العامة في بلاغ "جنينة"، الذي قدمه محاميه إلى المستشار نبيل صادق النائب العام، قال فيه إنّ جنينة تعرض لمحاولة اختطاف والشروع في القتل، خلال توجهه لحضور الطعن المقدم منه أمام محكمة القضاء الإداري، للاعتراف على فصله من رئاسته للجهاز المركزي، ولم تفصل النيابة في القضية ولم تصدر أي قرارات.

وقال مصدر قاضي، إنّ نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، استمعت لجميع أطراف الواقعة، وهم "جنينة" والخفير الخاص به وزوجته وابنته كطرف أول كما تستمع لأقوال الطرف الثاني، وهم الشباب الثلاثة، لتحديد المسؤولية الجنائية لكل منهم، موضحا أن النيابة طلبت التقارير الطبية الخاصة بالمصابين من الجانبين، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الواقعة.

وتابع، أن النيابة العامة تجمع كل المعلومات في القضية لبيان الحقيقة، بعد أن ألقى كل طرف الاتهامات على الآخر، وأنّ النيابة انتقلت إلى المستشفى واستمعت لأقوال المستشار جنينة والمصابين من الطرف الآخر، وأنّ النيابة تبذل جهدا كبيرا في القضية للفصل فيها وتحديد المسؤولية الجنائية من خلال الأدلة والمعلومات.

وأوضح المصدر، أنّ وزارة الداخلية أثبتت في محضر الشرطة، أن الواقعة عبارة عن مشاجرة سببها حادث طريق في شارع الأمن العام قرب الفيلا الخاصة بالمستشار هشام جنينة، وأنّ الشرطة انتقلت وأثبتت حدوث مشاجرة، وأنّ جنينة مصاب بسحجات في اليد والقدم، وكان يقود السيارة رقم (د و و – 942 مصر)، والخفير الخاص به رمضان إدريس إبراهيم (31 عاما).

وأضاف أن الطرف الثاني يضم السيد محمود خلاف (31 عاما)، صاحب مقهى، مصاب باشتباه بشرخ في الساق اليمنى، وأحمد رفاعي بيومي (27 عاما)، دبلوم فني، مصاب بجروح في فروة الرأس، وأشرف إبراهيم أحمد (44 عاما)، صاحب مطعم، مصاب بجرح في الذراع الأيسر، وتم إسعافهم في مستشفى القاهرة الجديدة، وتحرر المحضر رقم 1008 لسنة 2018 جنح القاهرة الجديدة أول.