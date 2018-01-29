بدلا من "سي في" لمرشحه الرئاسي.. "الغد" يعرض سيرة والد موسى مصطفى

استعرضت الصفحة الرسمية لحزب "الغد" السيرة الذاتية لوالد المهندس موسى مصطفى موسى، بدلا من استعراض السيرة الذاتية لنجله الذي أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة، أمس.

وجاء في السيرة الذاتية تعريفا لوالده تحت عنوان "من هو الزعيم مصطفي موسى والد المهندس موسى رئيس حزب الغد"، واستكملت الصفحة "لازم تعرفوا التاريخ المشرف والمبهر ده".

وأضافت الصفحة "خمس محطات رئيسية في تاريخ الزعيم، بدأ كفاح مصطفي موسي بعد أن انتصرت بريطانيا وحلفاؤها في الحرب العالمية الثانية واجهها وهي منتصرة وطلب بجلاء القاعدة العسكرية الإنجليزية وبمراجعة معاهدة 36 وبإرغام بريطانيا علي الاعتراف بوحدة وادي النيل، وفي العام 1944 تعرض حزب الأغلبية الشعبية الوفد إلى أزمة كبيرة وكادت شعبيته أن تتهاوى وكان لابد من إعادة البناء والانطلاق مرة أخرى فاجتمع النحاس باشا زعيم الأمة والوفد وصبري باشا أبوعلم سكرتير عام الوفد ووزير العدل لإعادة هيكلة الوفد من جديد وكانت أهم وأخطر لجان الوفد هي لجنه الطلبة والعمال وهي التي كانت تقود الشارع وتعمل في الشارع وتوجه الجماهير وتقود النضال الوطني ضد الانجليز وبعد طول تفكير وقع الاختيار واتفق الزعماء علي اختيار طالب الهندسة"، "مصطفى موسى زعيما للجنة الطلبة والعمال الوفديين على مستوى الجمهورية" رغم أن نظام الحكم في مصر كان ملكيا وليس جمهوريا.