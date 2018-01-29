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الوطن

عمرو أديب عن تعيين 3 محافظين أتراك في سوريا: "رجب حوش صاحبك عني"

اليوم AM 01:46
كتب: خالد الأسمر
عمرو أديب عن تعيين 3 محافظين أتراك في سوريا: "رجب حوش صاحبك عني"

عمرو أديب

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عيَّن محافظين في 3 مدن سورية "مش بتاعته". 

وأضاف أديب، خلال تقديم برنامج "كل يوم" عبر فضائية "أون إي" ساخرًا،  "الناس تسأل بتعمل إيه يا رجب ورجب ولا هو هنا.. رجب حوش صاحبك عني..  بس ولا هو هنا".

 وأشار أديب إلى أن لا أحد يتخيل أنه فجأة تم تعيين محافظين غير مصريين لمطروح أو سيناء أو حلايب وشلاتين، متابعًا "هو ده اللي عمله أردوغان المفتري في سوريا".

وتابع أديب، أن الدولة الحقيقية هي ذات المؤسسات الراسخة الموضحة ولديها جيش وشرطة موحدين".

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