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الوطن

"أديب" عن استعراض الهضبة لياقته البدنية: "عنده صحة مفرطة"

اليوم AM 12:47
كتب: ضحى محمد
"أديب" عن استعراض الهضبة لياقته البدنية: "عنده صحة مفرطة"

عمرو اديب

علّق الإعلامى عمرو أديب، على فيديو استعراض المطرب عمرو دياب للياقته البدنية في "الجيم"، قائلاً: "تفتح تويتر تلاقي عمرو دياب بينكد عليك رسمي، تشعر أن أنت متوفي إكلنيكيًا وانتهيت وملكش لازمة.. اتفرج ع الهضبة يلا، حاجة بقى نكد السنين".

وأضاف خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، على فضائية "ON E"، أن عمرو دياب يقوم بأشياء يعجز عنها أي أحد يلعب في ريال مدريد، فلديه صحة مفرطة، مردفاً: "ليه يا ربي هو عمرو دياب وأنا عمرو أديب، هو بس فرق الحروف، لو كنت أنا عمرو دياب كانت الحياة تحسنت كتير، عنده شعر وصحة وفلوس والبنات بتحبه ورياضة غير طبيعية".

وأشار أديب، إلى أن الهضبة عمرو دياب يتحدى الحسد، لافتاً إلى أن عمرو دياب كأنه يقول :"عمرو أديب، موت بغيظك".

وتابع:" أنا هموت بكرة وعمرو دياب عاوز يعيش مليون سنة، فى الغالب هيبتدي عمره من أول وجديد، خلص الخمسين سنة اللى فاتت وقرر يكمل الخمسين التانيين، ربنا يديك الصحة".

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