"خريجو الأزهر" توزع مساعدات كسائية وغذائية لـ500 أسرة بالأعقاب

واصلت قافلة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، أمس الأحد عملها في يومها الرابع بتوزيع المساعدات على الأسر الأكثر احتياجا، حيث وزعت المساعدات الغذائية والكسائية على 500 أسرة بقرية الأعقاب، التابعة لمركز أسوان، كما تم توزيع مجلة نور للأطفال على أطفال قرى ونجوع المحافظة.

واستعرض أعضاء القافلة، القصص مع الأطفال وقراءة محتوى المجلة، خاصة ما تضمنته من قيم أخلاقية، ومُثل عليا لغرس قيم الحب للوطن والتسامح والسلام برسوم كارتونية محببة لديهم، وحرص الأطفال على اقتناء المجلة والتقاط الصور التذكارية معها، مطالبين أن تصلهم الأعداد الجديدة باستمرار.