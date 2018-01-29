المسلماني: والد صاحب نظرية "داروين" كان رجل دين

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن كل الأديان ضد نظرية "داروين"، التي تتحدث عن أن أصل الإنسان قرد، وتطور من قرد بدائي إلى متطور إلى شبه إنسان إلى إنسان كامل، حيث إن الله خلق الإنسان في أحسن تقويم.

وأضاف "المسلماني"، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، على قناة "دريم"، أن الغريب أن تشارلز داروين صاحب نظرية "داروين" كان والده رجل دين، وكان يجهزه لكي يكون قسيسا، ولكن المفاجأة أنه خرج من مجال الدين، ولم يكن مؤمنا في معظم حياته.

وأشار إلى أن وزير هندي هندوسي تحدث على أنه غير مؤمن بهذه النظرة، وأن الإنسان لم يكن أصله قرد، ويجب إعادة النظر في هذه النظرية.