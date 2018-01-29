بالفيديو| عمرو أديب: "الهضبة بيقول يا صحة أوديكي فين"

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه يستيقظ على آخر التغريدات على "تويتر" ومواقع التواصل الاجتماعي ويفاجأ بتغريدة للفنان عمرو دياب وهو في "الجيم"، متابعًا "اتفرج على الهضبة يالا نكد السنين".

وأضاف أديب، خلال تقديم برنامج "كل يوم" عبر فضائية "ON E" أن عمرو دياب لديه صحة مفرطة أكثر من لاعبي ريال مدريد، مضيفًا "والله أنا علشان أقوم من السرير بيجيلي 4 يقوموني وأصحى على الصبح ألاقي عمرو دياب في الجيم".

وأشار أديب، إلى أنه في نفس عُمر "دياب" تقريبًا أو أكبر قليلًا ومع ذلك لم يتمكن من فعل ما يقوم به، مضيفًا "بص السمانة والترابيس عمرو دياب بيقول يا صحة أوديكي فين"، واستكمل "ليه يا رب هو عمرو دياب وأنا عمرو أديب فرق حروف يا ربي وتخليني زيه".