بعد دفعه بمرشح رئاسي.. 10 معلومات عن حزب الغد المنافس السابق لـ"مبارك"

رغم مشواره المحدود في الحياة السياسية، إلا أن حزب الغد الذي تأسس في 2004، شارك رؤساءه وأعضاءه في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وآخرها أمس، بعد تأكيده خوض المهندس موسى مصطفى موسى رئيس الحزب، سباق الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها نهاية مارس المقبل.

وقال الحزب في بيان له أمس، إن "موسى سوف يتقدم اليوم الإثنين بأوراق ترشحه رسميًا للهيئة الوطنية للانتخابات، لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية"، مضيفًا أنه جمع تزكية 20 نائبًا من أعضاء مجلس النواب، وسيتقدم بها غدًا للهيئة الوطنية للانتخابات.

وتستعرض "الوطن" 10 معلومات عن الحزب الذي يقدم أول منافس للرئيس السيسي في السباق الرئاسي:

- رئيس حزب الغد الحالي المهندس موسى مصطفى موسى.

- أسس المحامي أيمن نور حزب الغد الجديد في 27 أكتوبر 2004، وهو حزب سياسي مصري ليبرالي التوجه.

- شارك حزب الغد في أول انتخابات رئاسية تعددية في مصر عام 2005، وذلك بمسماه القديم قبل انقسامه، وحصل رئيس الحزب وقتها على المركز الثاني خلف الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

- في سبتمبر 2005، حدث نزاع بين أيمن نور رئيس الحزب وقتها، ونائبه موسى مصطفي موسى على رئاسة الحزب، حتى حسمت لجنة شؤون الأحزاب الصراع لصالح "موسى" في مايو 2011.

- في سبتمبر 2012، اندمج حزب الغد مع 24 حزبًا آخر، وحمل الحزب اسم المؤتمر المصري.

- للحزب عدة مبادئ عامة منها دعوته إلى الديموقراطية والليبرالية الاجتماعية والمشاركة الجادة في الإصلاح السياسي والاجتماعي، وبرنامج لمساعدة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرها.

- حزب الغد دفع بالمحامي أيمن نور في انتخابات الرئاسة المصرية 2005، وحصل وقتها على المركز الثاني خلف الرئيس السبق محمد حسني مبارك.

- أشاد حزب الغد بموقف حزب الوفد الداعم للديمقراطية، بتقديم مرشح للانتخابات الرئاسية من خلال بحث الدفع بالدكتور السيد البدوي، قبل أن تعلن اللجنة العليا للحزب رفضها ترشحه.

- أعلن حزب الغد تأييده للرئيس عبدالفتاح السيسي عبر تأسيس مبادرة "مؤيدون" لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن قبل كان رئيسه مؤسسًا لحملة "كمل جميلك" لترشيح السيسي في 2014.

- شارك حزب الغد في الانتخابات البرلمانية عام 2010، بقائمة مكونة من 37 مرشحا.

وفشل الحزب في تقديم قائمة في انتخابات 2015، بعد أن صدر حكما قضائيا ببطلان قائمة مصر التي شارك فيها الحزب.