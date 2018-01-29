مدحت العدل: "مشكلة السينما في الفلوس وقنوات بير السلم"

قال الكاتب والسيناريست مدحت العدل، إن مشكلة السينما تمكن في التمويل و"الفلوس"، حيث إن مصادر تمويل الأفلام قلت بشكل كبير وكادت تصبح منعدمة، حيث إن السينما تُعاني من سرقة الأفلام من قبل قنوات بير السلم.

وأضاف العدل، خلال حواره في برنامج "مساء دي إم سي"، على قناة "دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري: "الفيلم بيتسرب من أول عرض ليه ويتعرض على قنوات بير السلم، لما آجي مثلا أبيع الفيلم لقناة بمليون دولار يقولي طب ليه اشتريه منك ما القنوات كلها بتعرضه".

وأشار إلى أن هناك احتكار في مجال السينما، حيث أصبحت بعض الشركات تملك دور عرض وتنتج أفلام وتوزعها أيضًا، وهذا كان لا يحدث في الفترة الماضية، مطالبًا الدولة بالقيام بدورها في التصدي لتلك الانتهاكات.