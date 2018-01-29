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الوطن

منى برنس تعليقًا على صورتها وهي تشرب بيرة: "دي مشروب مصري"

منذ 38 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
منى برنس تعليقًا على صورتها وهي تشرب بيرة: "دي مشروب مصري"

منى برنس

علقت الدكتورة منى برنس، أستاذ الأدب الإنجليزي بكلية الآداب بجامعة قناة السويس، على صورتها وهي ممسكة بزجاجة بيرة، قائلة: "البيرة مشروب مصري".

وأضافت برنس، خلال لقائها مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء"، المذاع عبر فضائية "دريم": "كنت بحتفل برأس السنة المصرية والبيرة مشروب مصري أصيل، ومتواجد منذ عهد الفراعنة، وكتاب فجر الضمير جاء به في نص الصلوات على الملوك (جعتك لا تفسد) اللي هي البيرة".

وتابعت: "لو روحت معبد أبيدوس بسوهاج هتلاقي البيرة والنبيذ، إزاي بيتعملوا إزاي بيتقدموا للملوك والكهنة".

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