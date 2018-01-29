النيابة ترسل ملف قضية حسن مالك لـ"استئناف القاهرة" لتحديد موعد محاكمته

قال مصدر قضائي، إن النيابة العامة سترسل ملف قضية حسن مالك المتهم فيها وآخرين بالانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون إلى محكمة استئناف القاهرة، لتحديد أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية، والدائرة التي ستنظر المحاكمة.

وأضاف المصدر، أن محكمة الاستئناف ستحدد موعد المحاكمة والدائرة التي سنتظرها خلال الأيام المقبلة بعد ورود ملف التحقيقات.

وأحال النائب العام المستشار نبيل صادق حسن مالك ونجله وعبد الرحمن سعودي و21 متهمًا آخرين لمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.

وأفادت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة في القضية، أن الاتهامات الموجهة للمتهمين تتعلق بتولي قيادة بجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون وإمدادها بالأموال لتحقيق اغراضها بتغير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال المسلحة والشرطة ومنشآتهم والمنشآت العامة للبلاد.