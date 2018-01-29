"مدبولي": 6 شركات تنفذ 15 برجا في العلمين الجديدة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولو الوزارة، مشروعات المرافق والبنية الأساسية، والإسكان، والمنطقة الترفيهية، ومنطقة الأبراج، والكورنيش بمدينة العلمين الجديدة.

وأشار "مدبولي" إلى أنه تم تركيب البوابة الغربية للمدينة، بخلاف البوابة الشرقية التي تم الانتهاء منها، منذ شهور، كما يتم العمل حاليا في 3 كم من الممشي السياحي، تم الانتهاء من نحو 1200 م منها، كما يتم تنفيذ منطقة المطاعم والكافيهات، حيث تم إسناد تنفيذ المنطقة الترفيهية (تتكون من بدروم+ أرضي+ أول) أمام منطقة أبراج العلمين بإجمالي مسطح أرض حوالي 16500 م2، ومن المقرر البدء في تشغيلها مع احتفالات شم النسيم.

وأوضح "مدبولي" أنه تم أصدار أوامر إسناد بموافقة مجلس الوزراء لـ6 شركات، وهي (أبناء حسن علام – اوراسكوم – درة – رديكون – سباك– المقاولون العرب) لتنفيذ 15 برجاً بالمنطقة الشاطئية بالعلمين الجديدة، بارتفاعات تتراوح بين 27 و40 دورا، بإجمالي مسطح أرض 320 ألف م2، ويجري حاليا تنفيذ الأعمال، وتبلغ مدة التنفيذ 24 شهرا من يناير 2018.