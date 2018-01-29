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الوطن

البابا: اللامبالاة هي العدو الرئيسي في مجال محاربة معاداة السامية

منذ 7 دقيقة
كتب: وكالات
البابا: اللامبالاة هي العدو الرئيسي في مجال محاربة معاداة السامية

بابا الفاتيكان-البابا فرنسيس-صورة أرشيفية

قال بابا الفاتيكان البابا فرنسيس إن “العدو الذي ينبغي محاربته في مجال معاداة السامية، ليس هو الكراهية بجميع أشكالها وحسب، بل اللامبالاة أيضا”.

وفي كلمته أمام المشاركين بالمؤتمر الدولي حول مسؤولية الدول والمؤسسات والأفراد في مكافحة معاداة السامية، الذي يلتئم بمقر وزارة الخارجية الإيطالية، والذين استقبلهم في قاعة الكونسستوار بالقصر الرسولي، الاثنين، أضاف البابا أن “اللامبالاة هي التي تشلّ وتمنع المرء من القيام بما هو صحيح، حتى عندما يكون على علم بأنه الصواب”،  وفقا لما ذكرته وكالة "اكي" الإيطالية للانباء.

وركز البابا على كلمة “المسؤولية”، لافتا الى أن “المرء عندما يتحمل المسؤولية، يعني أنه يكون قادرا على الإستجابة”، واختتم موضحا أن “الأمر لا يتعلق بمجرد تحليل أسباب العنف ورفض المنطق المنحرف”، بل “أن يكون المرء جاهزا وفاعلا في الرد”.

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