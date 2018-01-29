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الوطن

ألفانو: مؤتمر معاداة السامية توعية بالمسؤولية إزاء الماضي والحاضر

منذ 4 دقيقة
كتب: وكالات
ألفانو: مؤتمر معاداة السامية توعية بالمسؤولية إزاء الماضي والحاضر

وزير الخارجية الإيطالي-أنجيلينو ألفانو-صورة أرشيفية

قال وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو إن المؤتمر حول معاداة السامية، يمثل توعية بالمسؤولية إزاء الماضي والحاضر والمستقبل.

وتبدأ الاثنين، أعمال المؤتمر حول مسؤولية الدول والمؤسسات والأفراد في مجال مكافحة معاداة السامية في منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والذي يستضيفه مقر وزارة الخارجية الايطالية، قصر (فارنيزينا) ، وفقا لما ذكرته وكالة "أكي" الإيطالية للأنباء.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن “الحدث الذي افتتحه الوزير ألفانو، أُعدّ بالتعاون مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وبدعم من مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان (ODIHR)”، وكذلك “بالتعاون مع اتحاد الجماعات اليهودية الإيطالية، ومركز التوثيق العبري المعاصر”.

وبهذا الصدد، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي “لقد اخترت كلمة (المسؤولية)، لتسمية الحدث الأول لرئاستنا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وهي كلمة مُلزِمة”. وأختتم مبينا أن “الموضوع الرئيس سيكون المسؤولية، على المستويين الفردي والجماعي، وفيما يتعلق بالماضي والحاضر والمستقبل”.

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