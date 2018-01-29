وزير قطاع الأعمال يأمر بالتحقيق في ما نشرته "الوطن" عن فساد "الكوك"

وجَّه خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، بسرعة فتح تحقيق حول ما نشرته "الوطن" عن فساد شركة النصر لصناعة الكوك، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وقال إنه طلب من "القابضة المعدنية" فتح تحقيق حول إدارة الشركة لمجريات دورة العمل، وأنه سيتابع بنفسه التحقيقات للوقوف علي تلك الملابسات، مشيراً إلي أن هذا لن ينطبق علي "الكوك" فقط بل سيكون منهج لجميع الشركات قائلاً: "سننظر لجميع الشركات بدقة".

كانت "الوطن" قد نشرت بالمستندات، تحقيقاً في عددها الصادر بتاريخ الأربعاء 24 يناير الجاري، حول تجاوزات "النصر لصناعة الكوك".

وقال "بدوى"، إنه توجد إرادة قوية ونية صادقة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة للوزارة وزيادة أرباحها، وفق خطة عمل تقوم على أسس سليمة وتتسم بالاستدامة والاستقرار، من خلال أساليب مبتكرة تعود بالنفع على الشركات خاصة، والاقتصاد المصرى بشكل عام.

واستعرض "بدوي" خلال لقائه، أمس، وسيد عبد الوهاب رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، بحضور مدحت نافع العضو المنتدب لشؤون التمويل والاستثمار بالشركة القابضة، أن الرؤى المستقبلية لتحسين أداء الشركات التابعة والاستثمارات الجديدة.

وطالب بضرورة العمل على تعظيم عوائد الشركات الرابحة وعلى رأسها شركة مصر للألومنيوم وفتح أسواق جديدة وتنويع المنتجات، وذلك من خلال ضخ استثمارات جديدة بعد القيام بدراسات جدوى بواسطة مكاتب استشارية متخصصة.