إصابة 3 أشخاص برش خرطوش في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص برش خرطوش، إثر نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية منشية صيرة التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، لخلافات الجيرة.

تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارا من الرائد محمود هندي رئيس مباحث مركز كفر الدوار، بحدوث مشاجرة بقرية منشية صيره بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين "خالد ن" 37 عاما صاحب معرض سيارات مصاب برش خرطوش بالصدر والساقين، و"عبدالعزيز ش" 25 عاما عامل، و"محمد ع" 25 عاما عامل، مصابين برش خرطوش في الوجه، وطرف ثانٍ "حسن ص" 35 عاما فلاح، و"وليد إ" 32 عاما عامل، و"جمعة" شقيق الأول" 27 عاما عامل وجميعهم مقيمين بذات الناحية لخلافات بسبب الجيرة، قام على أثرها الطرفان بالتعدي على بعضهما بالضرب وقيام الأول من الطرف الثاني بإطلاق أعيره من سلاح ناري كان بحوزته ما أدى لحدوث الإصابات.

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز كفر الدوار برئاسة الرائد محمود هندي رئيس المباحث، من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني السلاح المستخدم فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 و3 فوارغ طلقات من ذات العيار.

تم نقل المصابين لمستشفى كفر الدوار العام وتحويل المصابين الثاني والثالث للمستشفى الجامعي بالإسكندرية للعلاج وبسؤالهم قررا بمضمون ما تقدم، وتحرر المحضر اللازم.