نبيل الحلفاوي: "أضحك لما تموت" للكبار فقط.. لهذه الأسباب

أكد الفنان نبيل الحلفاوى أن مسرحية "أضحك لما تموت" المزمع افتتاحها على المسرح القومي يوم الخميس المقبل، ليس بها مشاهد عارية، وأن تحديد المسرحية لفئة معينة "للكبار فقط"، مقصود بها أن الطرح الفكري للعمل لا يناسب الصغار، وكتب "الحلفاوي" على حسابه الخاص بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" قصة تحديد الفئة العمرية قائلًا:

"وصلتني أسئلة عن سبب "للكبار فقط" وإليكم في الثرد القادم "تويتا متسلسلة" القصة، أثناء البروڤات طالبت إدارة الفرقة بأن تكون المسرحية للكبار فقط وشرحت وجهة نظري وتفهموها ووافقوا، وبالفعل وضعوا العبارة على الفيديو الإعلاني خارج المسرح".

وتابع:" اتصل بعض الصحفيين بالإدارة يسألون هل بها مشاهد عارية وكانت الإجابة بالنفي، فاعترضوا على الفكرة، وتزامن هذا مع جدل على صفحات الجرائد بين النقاد وبعض الزملاء مابين معترض ومؤيد لفكرة تطبيق التصنيف العمري على المسرح، بعدها قررت الإدارة رفع عبارة "للكبار فقط" من الإعلان.

ولكني أخبرتهم بصفة شخصية سأنوه عن العمل متمسكًا بهذا التنبيه، ووجهة نظري هي أن مسرحنا القومي العريق محل ثقة لدى جمهوره، ويصطحبون أولادهم للتعرف من خلاله على المسرح الجاد المحترم".

وأشار "الحلفاوي": "فعلينا ترسيخا لهذا الرصيد واحتراما لهم "رغم إجازة الرقابة للعمل" أن ننبهم إن كان في بعض أجزاء حواره وفي العلاقة بين بعض شخصياته وفي بعض طرحه الفكري لا يناسب الصغار، وقد يسبب حرجا لأسرهم حيث يتطلب حدا أدني من النضج الفكري والإنساني، باستثناء من هم دون السادسة غير المسموح لهم أصلا، نحن لم نكن ننوي أن نطالب أحدا من الشباب الصغير بإبراز بطاقته قبل الدخول، ولكن من كان سيتجاهل هذا التنبيه فإنه سيكون قد قام بهذا على مسؤوليته، وسنكون نحن قد قمنا بواجبنا".

واختتم "الحلفاوى": "كان هذا تلخيصا لفكرتي والتي مازلت مقتنعًا بضرورتها، عذرًا على الإطالة، وأتمنى لكل من يشرفنا بحضوره مشاهدة ممتعة".

المسرحية بطولة نبيل الحلفاوي، محمود الجندي، سلوى عثمان، إيمان أمام، تامر الكاشف، أحمد زكريا، ديكور محمود الغريب، ملابس نعيمة عجمي، موسيقى هشام جبر، استعراضات شيرين حجازي، إخراج عصام السيد، وتفتتح الخميس المقبل على خشبىة المسرح القومى.