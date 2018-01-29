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الوطن

مدير الإذاعات الإسلامية: على الإعلام مواجهة الأفكار المتطرفة

منذ 6 دقيقة
كتب: انتصار الغيطانى
مدير الإذاعات الإسلامية: على الإعلام مواجهة الأفكار المتطرفة

صورة من الجلسة

أكد محمد بن سالم ولد بوك، مدير عام الإذاعات الإسلامية، أن اجتماع مسؤولي الإذاعات الإسلامية يأتي في الوقت الذي يمر فيه المسلمون بظروف صعبة للغاية، نظرًا لتنامي الإرهاب والتطرف، حيث تفننت الجماعات المتطرفة في العبث بكل المقدسات واستهدفت المساجد وقطعت الرؤوس وحرقت ضحاياها، لافتًا إلى حادث الروضة الإرهابي المروع مؤخرا واستهداف الكنائس المتكرر بمصر، وغيرها من الأفعال المشينة.

وأضاف"بن سالم" خلال المشاركة في اليوم الثاني لفعليات اجتماع "مسؤولي الإذاعات الإسلامية" المنعقد حاليًا بماسبيرو، أن الواقع الحالي للدول الإسلامية يفرض على الإعلام الإسلامي تبني استراتيجيات مدروسة للتصدي للتحديات وإظهار الإسلام على حقيقته كدين الوسطية والاعتدال واحترام الآخر.

وأشار بن سالم، إلى أن إذاعات القرآن الكريم تعد من أهم المنابر المؤثرة في الجماهير وأصبحت تتصدر الاستماع وينبغي استغلال ذلك لمعالجة التطرف وتبصير شباب الأمة وتحصينه من الانحراف والتطرف.

 

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