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الوطن

إقبال كبير على ركن الطفل في الجناح السعودي بمعرض القاهرة

منذ 13 دقيقة
كتب: شيماء عادل
إقبال كبير على ركن الطفل في الجناح السعودي بمعرض القاهرة

الأطفال المشاركين في فعاليات الجناح السعودي

شهد ركن الطفل في جناح المملكة العربية السعودية، المشارك في الدورة الـ49 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إقبالا كبيرا من قبل الأطفال المترددين على المعرض، ضمن فعاليات اليوم الثالث لمعرض الكتاب.

وقالت نورا البقمي المشرفة على ركن الطفل هذا العام، إنّ الجديد هذا العام، يتضمن إضافة مسابقات دينية وثقافية عن المملكة ومصر بصفة خاصة، مشيرة إلى أن هناك الكثير من الهدايا المتنوعة لتلك المسابقات، التي تهدف إلى إضفاء أجواء من التفاعل بين الأطفال الزائرين، من خلال إشراكهم في منافسات خاصة، هدفها تنمية المهارات لدى الاطفال.

وأضافت البقمي، أن ركن الطفل شهد هذا العام، إقبال منقطع النظير سواء في الفترة الصباحية أو المسائية الذين يأتون بأعداد هائلة، وعبروا عن سعادتهم لما لمسوه من برامج ثقافية جديدة.

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