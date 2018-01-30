خبير عسكري: قطر أنفقت 65 مليار دولار على التنظيمات الإرهابية

قال محمد الشهاوي، الخبير العسكري، إن قطر كثيرًا ما تنفق على الإرهاب، وأنفقت حتى الآن ما يقرب من 65 مليار دولار على الجماعات الإرهابية، موضحًا أن النظام القطري لجأ لشراء بعض المعدات العسكرية من الكيان الصهيوني، حتى يزعم أنه يسعى لحماية الدوحة من تهديدات دول المقاطعة.

وأضاف "الشهاوي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "دفتر أحوال"، على قناة "العاصمة"، أن ما تقوم به هو أسلوب مراوغة حتى تظهر قطر أمام العالم بأنها مهددة من دول الخليج، علما بأن هناك قاعدتين أمريكية وتركية بالدولة القطرية لحمايتها.

وأوضح أن الدول الخليجية، لا يمكنها أن تهدد الدولة القطرية، وأن ما تقوم به من مقاطعة هو محاولة لإرجاعها إلى الحضن العربي، وأن تكف يديها عن تأييد الإرهاب والإنفاق على الجماعات الإرهابية.

وأشار إلى أن الدوحة قامت بدعم إسرائيل بالأسمنت لبناء المستوطنات، ودائما ما تقوم الدولة القطرية بالقفز أمام الأزمات، وتنتهج سياسية العكس لتحقيق مصالحها الخاصة على حساب الفلسطينيين.