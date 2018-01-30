الحكومة اليوم| انطلاق نظام تعليمي جديد.. وصناعة سكة حديدية متميزة

تستعرض "الوطن"، أبرز ما جاء من نشاطات وفعاليات وقرارات حكومية، صدرت عن مجلس الوزراء أو القطاعات الحكومية خلال الـ24 ساعة الماضية، ضمن سلسلة "الحكومة اليوم" ومن أهم أحداث أمس الإثنين:

الخارجية

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنه كُلف بتولي حقيبة وزارة الخارجية في يونيو 2014، وكانت الأولوية له هو تكثيف الاتصالات مع شركاء مصر في الخارج واستعادة وتيرة العلاقات وتحديد إطار هذه العلاقات ورسم وإيضاح رؤية مصر في تلك الفترة.

القوى العاملة

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن مصر بدأت منذ سنوات في طريق الإصلاح ولن يوقفها أي عائق، مشيدا بالتضحيات التي قدمها المواطن المصري بتحمله القرارات الاقتصادية التي صدرت في 2016، ما يدلل على حب المصريين لبلدهم واستعدادهم بالتضحية بكل غالي ونفيس.

التعبئة العامة والإحصاء

أكد عبد الحميد شرف الدين المدير التنفيذي للتعداد السكاني، أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قدم منذ عدة أيام بيانا شاملا بأعداد السكان في المراكز والمدن والشياخات والقرى والنجوع، للهيئة الوطنية للانتخابات.

وزارة النقل

قال هشام عرفات، وزير النقل، إن حصيلة الرفع في أسعار تذاكر القطارات لن تتجاوز المليار جنيه، مؤكدا أن الوزارة تتبنى خطة موسعة لضبط خدمة السكك الحديدية.

وأضاف عرفات، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هنا العاصمة" على قناة "سي بي سي"، أنه لا يتزيّد إذا قال إنه يصنع سكة حديدية جديدة، مشددا على أن الناس ستشعر بالفارق الكبير في شهر أبريل من العام 2019.

التربية والتعليم

قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وزير التربية والتعليم، إن عام 2018 يشهد انطلاق نظام تعليمي جديد، ومتوقع أن ينطلق في سبتمبر المقبل، ويبدأ من مرحلة رياض الأطفال، ويقوم على أساس "الفكرة"، ويعتمد على كون المتعلم والمتدرب قادران على التفكير.

التربية والتعليم

تابعت الدكتورة يسرا علام معاون وزير التربية والتعليم للتسويق، معسكر تدريب الطلاب المتفوقين، تحت رعاية شركة مايكروسوفت، للاطمئنان عليهم وتحفيزهم لضمان استمرارية النجاح والتفوق، استكمالا لتنفيذ توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، برعاية الطلاب المتفوقين، وبناء قدراتهم والمهارات الحياتية لديهم.

التعليم العالي

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي نتائج برنامج "مشروعي بدايتي"، وهو أحد برامج أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لدعم مشروعات التخرج للعام المالي 2017/2018.

الأوقاف

يلقي الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، الكلمة الرئيسية بمؤتمر "مكافحة الإرهاب والتطرف بالفكر والمعرفة"، الذي تقيمه جامعة دمنهور بمحافظة البحيرة برئاسة الدكتور عبيد عبد العاطي صالح رئيس الجامعة.

وزارة التخطيط

استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، أمس، خلال لقائها والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء برنامج الإصلاح الإداري.

وأشارت الوزيرة، في بيان لمجلس الوزراء، إلى أنه تم الانتهاء من تدريب 200 قيادة من القيادات المتوسطة بالجهاز الإداري للدولة على مجموعة من البرامج الإدارية والسلوكية، وهو ما يؤكد على اهتمام الدولة بملف التدريب باعتباره استثمارا في العنصر البشري، مع أهمية وجود تقيم جاد ومستمر.