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الوطن

برلماني: السيسي وجه رسالة طمأنه للشعب المصري عن سد النهضة

منذ 13 دقيقة
كتب: دعاء نادي
برلماني: السيسي وجه رسالة طمأنه للشعب المصري عن سد النهضة

حاتم باشات

قال اللواء حاتم باشات، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه رسالة طمأنة ثلاثية لشعوب الدول الثلاث مصر، والسودان، وإثيوبيا، خلال المؤتمر الصحفي بإثيوبيا، مشيرًا إلى أنه كان يوجد أزمة ثقة بين هذه الدول.

وأضاف "باشات"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الشارع المصري"، الذي يقدمه الشيخ مظهر شاهين، على قناة "الصحة والجمال"، أن الرئيس السيسي أكد على حديثه ووعوده للمصريين في قضية سد النهضة.

ولفت إلى أن السيسي كان حريصًا من بداية الأزمة، ألا تخرج المشكلة خارج الحدود الإفريقية، مؤكدًا أنه سيتم وضع نقاط حاسمة لحل أزمة سد النهضة خلال شهر، لافتًا إلى أن حصة مصر من المياه 55.5 مليار متر مكعب.

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