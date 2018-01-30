الجمعية المصرية: 40% من سكان مصر "أطفال".. والتحرش بهم ارتفع

قالت رباب عبده، مسؤول ملف المرأة بالجمعية المصرية، إن من 37% إلى 40% من جملة سكان مصر من شريحة الأطفال، لافتة إلى أن التحرش بالأطفال زاد بصورة كبيرة.

وأضافت عبده، خلال حوارها ببرنامج "الشارع المصري"، الذي يقدمه الشيخ مظهر شاهين، على قناة "الصحة والجمال"، أن غياب الوعي الديني والأخلاقي من أسباب زيادة نسبة التحرش، مضيفة أن التعليم عليه عامل من عوامل التحرش، لأنه يوجد فساد أخلاقي في المنظومة التعليمية.

وأشارت إلى أن بعض الإعلانات تستخدم المرأة كسلعة، مشيرة إلى أن التحرش أصبح لفظي وفعلي، وأن النظرة نفسها تعتبر تحرش، مؤكدة أن المتحرش إنسان ضعيف وليس لديه وازع أخلاقي.