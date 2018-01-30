تسجيل الدخول

الوطن

"القبائل العربية": سنواصل حملات توعية الناخبين دعما للرئيس السيسي

منذ 35 دقيقة
كتب: سمر نبيه
"القبائل العربية": سنواصل حملات توعية الناخبين دعما للرئيس السيسي

عمر صميدة

قال الربان عمر المختار صميدة رئيس المجلس القومي للقبائل العربية والمصرية، إن المجلس أعلن بجميع عواقله وشيوخه وجميع أعضائه استمرار دعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في رئاسة مصر لفترة رئاسية ثانية.

وأضاف "صميدة"، في بيان صادر اليوم، أن المجلس القومي للقبائل العربية والمصرية، سيواصل عقد المؤتمرات بمختلف محافظات مصر لاستعراض الإنجازات المتعددة التي حققها الرئيس لمصر وشعبها في مختلف المجالات.

وتابع رئيس المجلس، أن المجلس سيواصل حملات توعية للناخبين بهدف حشدهم بكثافة أمام اللجان وصناديق الاقتراع للتصويت لصالح الرئيس، تأييدا لسياساته الداخلية والخارجية، مؤكدا ثقته الكاملة في الشعب المصري وحرصه على المشاركة الإيجابية في انتخابات الرئاسة.

أخبار متعلقة

شباب القبائل العربية: "عنان مش فوق القانون"

شباب القبائل العربية: "عنان مش فوق القانون"

أكد صلاح داوود مساعد الأمين العام بالمجلس القومي لشؤون القبائل العربية، أنه لم يعد هناك أي مجال أو فرصة أن يكون أحدًا أيًا كان فوق القانون.
"قومي القبائل العربية" يعقد مؤتمرا لدعم الرئيس لفترة رئاسية ثانية

"قومي القبائل العربية" يعقد مؤتمرا لدعم الرئيس لفترة رئاسية ثانية

يعقد المجلس القومي للقبائل العربية والمصرية برئاسة الربان عمر المختار صميدة مؤتمرا حاشد لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الترشح لفترة رئاسية ثانية وذلك
"القبائل العربية" ينفي تنظيم مؤتمر لدعم السيسي: سنجوب المحافظات

"القبائل العربية" ينفي تنظيم مؤتمر لدعم السيسي: سنجوب المحافظات

نفى الربان عمر المختار صميدة رئيس المجلس القومي للقبائل العربية والمصرية، ما تردد عن تنظيم المجلس لمؤتمر جماهيري غدا، لدعم
رئيس "الغد" يطالب شيوخ وعمد القبائل العربية بجمع توكيلات لدعم السيسي

رئيس "الغد" يطالب شيوخ وعمد القبائل العربية بجمع توكيلات لدعم السيسي

طالب المهندس موسى مصطفى موسى رئيس المجلس المصري للقبائل العربية والمصرية ورئيس حزب الغد، عمد شيوخ القبائل العربية بحشد الأهالي بقبائله


التعليقات

الأكثر قراءة

عاجل