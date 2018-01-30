"القبائل العربية": سنواصل حملات توعية الناخبين دعما للرئيس السيسي

قال الربان عمر المختار صميدة رئيس المجلس القومي للقبائل العربية والمصرية، إن المجلس أعلن بجميع عواقله وشيوخه وجميع أعضائه استمرار دعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في رئاسة مصر لفترة رئاسية ثانية.

وأضاف "صميدة"، في بيان صادر اليوم، أن المجلس القومي للقبائل العربية والمصرية، سيواصل عقد المؤتمرات بمختلف محافظات مصر لاستعراض الإنجازات المتعددة التي حققها الرئيس لمصر وشعبها في مختلف المجالات.

وتابع رئيس المجلس، أن المجلس سيواصل حملات توعية للناخبين بهدف حشدهم بكثافة أمام اللجان وصناديق الاقتراع للتصويت لصالح الرئيس، تأييدا لسياساته الداخلية والخارجية، مؤكدا ثقته الكاملة في الشعب المصري وحرصه على المشاركة الإيجابية في انتخابات الرئاسة.