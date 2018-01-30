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الوطن

عاجل| السجن 45 سنة لأفراد عصابة الـ"100 مليون" الدولية

منذ 42 دقيقة
كتب: هيثم البرعي
عاجل| السجن 45 سنة لأفراد عصابة الـ"100 مليون" الدولية

المتهمون عقب القبض عليهم

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمود حمدي، اليوم، بمعاقبة 5 أردنيين، أفراد "العصابة الدولية" بمدينة نصر، بالسجن 45 سنة، لإدانتهم بارتكاب 3 وقائع سرقة، تم الكشف عنها مؤخرا، في القاهرة الجديدة.

وعاقبت المحكمة كل متهم بالسجن 9 سنوات، عن الوقائع الـ3، وبهذا الحكم تصل عقوبة المتهمين إلى السجن 210 سنوات في 14 واقعة سرقة متهمين بارتكابها، بعد معاقبتهم بالسجن 165 سنة في 11 واقعة سابقة.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهمين استخدموا أدوات بدائية في تنفيذ جرائمهم بعد أن تعددت بلاغات سرقات المساكن بدوائر أقسام شرطة "التجمع الأول، التجمع الخامس، النزهة، أول مدينة نصر" بأسلوبي "التسلق وكسر الباب" أمام اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وأفادت تحريات 3 فرق من رجال البحث الجنائي أن وراء هذه الجرائم تشكيل عصابي من 5 أفراد، 4 منهم يقيمون في مدينة العبور بالقليوبية وهم "محمود. ط" 37 سنة و"حمزة . ط "31 سنة و"كمال. ش 33 سنة و"علاء. ج" 32 سنة بينما المتهم الأخير "سامي . ي" 24 سنة يتبع مركز شرطة السلام أول بالقاهرة.

وأفادت التحقيقات أن المتهمين عثر بحوزتهم على 4 ملايين ونصف جنيه ومليون يورو ومليون ونصف دولار أمريكي و6 آلاف جنية إسترليني و5 ملايين دينار عراقي و500 يوان صيني و140 ورقة عملات ورقية تذكارية و21 كيلو جرام من المشغولات والسبائك والعملات الذهبية والماس، كما تم ضبط أسلحة نارية متحصل عليها من حوادث السرقات عبارة عن 2 طبنجة 9 ملي و4 طبنجات صوت وطبنجة 6.5 م و131 ساعة يد من بينها 78 ماركات عالمية و53 ساعة ماركات غير معروفة و20 زجاجة عطور نسائية ومجموعة من الأجهزة الكهربائية تم شراؤها بمتحصلات السرقات.

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