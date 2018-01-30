وزير الصناعة: نواجه السلع الاستفزازية عبر دعم المنتج المحلي

قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الداخلية، إن الحكومة تعمل على مواجهة السلع التي يطلق عليها بعض النواب بأنه "استفزازية"، وذلك من خلال دعم المنتج المحلي، وإمكانية صناعة مثل هذه السلع في الداخل بدلًا من استيرادها.

وأكد وزير الصناعة، أن العمل على الحصول على جودة المنتج من الخارج أمر إيجابي، حتى لا تدخل السلع دون أي ضوابط، ما ساعد على النزول بميزان العجز التجاري لـ20مليار دولار، بهدف تنمية الصناعة المحلية.

وأشار "قابيل"، إلى أن وزارة الصناعة لا تملك أي مصنع، ولكنها تدير وتنظم المصانع، مبينًا أن الحكومة تعمل على دعم الصناعة في مصر على المستوى التشريعي بالتعاون مع البرلمان، ما ظهر العام الماضي بتوحيد ولاية الأراضي الصناعية، خاصة في ظل وجود أراضي كثيرة تحت ولاية جهات مختلفة مثل هيئة التنمية الصناعية، وهيئة الاستثمار والمحافظات، خاصة أن توحيد جهة الولاية يسهل الأمر على المستثمر.

واستطرد "قابيل": "قانون هيئة التنمية الصناعية سيعمل على جعلها هيئة اقتصادية لا تعتمد على الدولة، فضلا عن تسهيل إنشاء المصانع الصغيرة"، مشيرًا إلى أن قانون التراخيص، من خلاله تم الانتهاء من 300 ألف ترخيص منذ العمل بالقانون.

وأكد وزير الصناعة، أن الحكومة تعمل على دعم الصناعة من خلال طرح الأراضي الصناعية، حيث تم طرح الفترة الماضية 28 مليون ونصف متر مربع، وهذا لم يحدث من قبل، حيث كان يتم طرح قرابة من 9 لـ10 ملايين متر مربع للاستثمار الصناعي، ما يعد طفرة كبيرة، بالإَضافة إلى المجمعات الصناعية المتخصصة، مثل الروبيكو مدينة نسيج في بدر وفي مدينة المحلة، و500 مصنع في بورسعيد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، لمناقشة أكثر من 30 طلب إحاطة موجهة إلى رئيس الوزراء ووزير الصناعة، حول خطة الوزارة بشأن تنمية الصناعة وتطوير المنتج المحلي وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة.