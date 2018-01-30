الدولار يبدد مكاسبه مع تراجع عائد السندات الأمريكية

بدد الدولار مكاسبه التي حققها في المعاملات المبكرة اليوم، وتحول إلى الانخفاض، في الوقت الذي تراجع فيه العائد على سندات الخزانة الأمريكية بعد أن ارتفعت مؤخرا، في حين صعد اليورو بعد بيانات اقتصادية أكدت أن اقتصاد منطقة اليورو ينمو بوتيرة جيدة.

وتتجه العملة الأمريكية صوب تكبد أكبر خسارة شهرية منذ يوليو 2017 مقابل اليورو، حيث زاد المستثمرون رهاناتهم على انخفاض العملة الأمريكية، في ظل مزيج من النمو العالمي القوي، خاصة في أوروبا وتباطؤ التضخم.

وانخفض الدولار 0.2% مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، إلى 89.161، بعد أن ارتفع من المستوى المنخفض البالغ نحو 88.43 الذي سجله الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2014.