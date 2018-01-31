أمين حزب "الغد" بالأقصر يؤجل استقالته

قال النوبي أبواللوز، أمين عام حزب الغد بالأقصر، إنه أجل تقديم استقالته من الحزب، لحين لقاء أعضاء الهيئة العليا للحزب ورئيس الحزب، لمعرفة أسباب عدم أخذ رأيه كأمين الحزب بالأقصر في قرار ترشح المهندس موسى مصطفى موسى رئيس الحزب للانتخابات الرئاسية.

وأضاف "أبواللوز" فى بيان صحفي مساء الثلاثاء، أن هذا القرار جاء بعد اجتماعه بأمانة الحزب بالأقصر وحتى لا يحدث انشقاق داخل أمانة الحزب بالأقصر.

يذكر أن النوبي أبواللوز، أمين حزب الغد بالأقصر، قد أعلن، منذ يومين، استقالته من الحزب، بعد قرار ترشح رئيس الحزب للانتخابات الرئاسية.