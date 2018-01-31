عماد الدين حسين: لا يصح اتهام "25-30" بالتآمر لمجرد معارضته للحكومة

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إنه يرى أن الحكومة المصرية والقيادة السياسية في مصر وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنجزت عدد كبير من المشروعات الهامة مثل الطرق والكباري والقضاء بشكل كبير على فيروس سي، وكذلك الاهتمام بمجال الطاقة والبترول.

وأضاف "حسين"، خلال حواره في برنامج في برنامج "هنا القاهرة"، مع الإعلامية بسمة وهبة، على قناة "القاهرة والناس"، أنه بالرغم من جهود القيادة السياسية في الفترة الماضية إلا أنه من حق تكتل " 25 – 30 " انتقاد ومعارضة الحكومة والنظام تحت قبة البرلمان ، ويحسم في ذلك المواطنين.

وأشار إلى أن بيان التكتل برفضه التصويت في الانتخابات الرئاسية سيحسمه المواطنين سواء النزول لصناديق الاقتراع من عدمه، ولا يصح اتهام التكتل بالتآمر في حالة معارضته للحكومة أو النظام.

وتابع :" كل القوى السياسية كانت على قلب رجل واحد في ثورة 30 يونيو ما عدا الإخوان وبالتالي لا يصح اتهام أي شخص في المشهد السياسي الحالي بالتآمر لمجرد انتقاده للحكومة".