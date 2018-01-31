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الوطن

سارة عيد: خلال عامي 2008 و2010 قفزت مصر في معدل الشفافية إلى 43 نقطة

منذ 26 دقيقة
كتب: ضحى محمد
سارة عيد: خلال عامي 2008 و2010 قفزت مصر في معدل الشفافية إلى 43 نقطة

سارة عيد

قالت سارة عيد منسق عام لمبادرة الشفافية، إن خلال عامي 2008 و2010 قفزت مصر في معدل الشفافية إلى 43 نقطة، مضيفة أن موازنة المواطن نهج جديد لوزارة المالية للتشارك مع المواطن، موضحة أن مصر الثالثة بين دول الشرق الأول والـ65 عالمياً في ترتيب شفافية الموازنة.

وأضافت سارة خلال حواره ببرنامج "أسواق وأعمال"، عبر فضائية "on live"، أن مصر تحتل المركز الـ65 عالميا فى ترتيب مؤشرات شفافية الموازنة، وتابعت التنسيق مع الوزارات، عزز من ترتيب مصر فى مؤشر الشفافية، مؤكدة أنه سيتم تطبيق "موازنة المواطن" على 3 مراحل.

وتابعت عيد: "أن الإصلاحات الاقتصادية، ساهمت في استقطاب المزيد من الاستثمارات".

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