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الوطن

أهالي ضحايا مصعد مستشفى بنها الجامعي: الإهمال سبب الكارثة

اليوم AM 12:48
كتب: حسن صالح
أهالي ضحايا مصعد مستشفى بنها الجامعي: الإهمال سبب الكارثة

اهالي ضحايا حادث أسانسير جامعة بنها

طالب أهالي ضحايا كارثة انهيار مصعد مستشفى بنها الجامعي، والتي أسفرت عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين، الذين تجمعوا أمام المستشفى بالمئات، بمحاسبة المسؤولين عن الكارثة.

وقال الأهالي إن المستشفى شهد حادث مماثل من قبل حيث سقط الأسانسير في الدور الأول ولم يقع ضحايا وقتها ولكن الإدارة لم تنتبه لهذا الأمر، مشيرين إلى أن الأسانسير سقط في الحادث الأخير من الدور السابع وكان بدون عامل وهو أمر يؤكد الإهمال الحقيقي الذي تغرق فيه المستشفى، رافضين حجج المسؤولين أن الأسانسير أجريت الصيانة الخاصة به منذ أيام قليلة متهمين مدير المستشفى بالقتل وليس الإهمال فقط، مطالبين الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنظر للمستشفى وأخذ حق ضحايا الكارثة.

واتهم صلاح أحمد نجل المصابة فاطمة عمار سرحان من طوخ، مدير المستشفى بالإهمال والقتل، مشيرا إلى أن والدته كانت تتلقى العلاج بالمستشفى وسقط بها المصعد وترقد بين الحياة والموت في العناية المركزة.

قال محمد شعبان مكاوي ابن عم المتوفى نبيل مكاوى، إن الإهمال والفساد في المستشفيات أصبح سمة سائدة وأرواح المواطنين الغلابة لا ثمن لها، مطالبًا بحق ضحايا الحادث والقصاص العادل من كل المسؤولين المهملين ووقف نزيف الدماء بسبب الإهمال والاستهتار.

كان مستشفى جامعة بنها قد شهد حادث انهيار أسانسير قسم الجراحة من الطابق السابع بالمستشفى وبه ركاب من زوار المستشفى وممرضات نتجية تهالك الواير الخاص به وعدم الصيانة اللازمة ونتج عن ذلك مصرع 6 أشخاص وإصابة 4 آخرين.

 

  

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