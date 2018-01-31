الحكومة اليوم| استرداد آثار من إسرائيل والتحقيق في حادث "أسانسير بنها"

تستعرض "الوطن"، أبرز ما جاء من نشاطات وفعاليات وقرارات حكومية، صدرت عن مجلس الوزراء أو القطاعات الحكومية، خلال الـ24 ساعة الماضية، ضمن سلسلة "الحكومة اليوم" ومن أهم أحداث أمس الثلاثاء:

المشروعات القومية والاستراتيجية

التقى المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، مع ليز جراندي الممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة، ومنسقة الشؤون الإنسانية في العراق، وذلك خلال زيارته الحالية إلى العراق.

يأتي هذا اللقاء ضمن الاجتماعات التي يجريها المهندس إبراهيم محلب، خلال زيارته إلى العراق، والتي تأتي بناء على تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لنقل رسالة دعم للعراق الشقيق، والتأكيد على وقوف مصر شعبا وحكومة مع شقيقه العراقي؛ لتجاوز التحديات الراهنة، واستعداد مصر الكامل لنقل تجربتها الفريدة في تطوير البنية التحتية وتنفيذ مشروعات قومية عملاقة، وتحقيق التنمية المستدامة، والجاري العمل على تنفيذها على كافة المستويات في إطار زمني قياسي.

الآثار

قال خالد العناني، وزير الآثار، إن مصر استردت آثارا من إسرائيل لأول مرة منذ عام 1998، كما تسعى الدولة لاسترداد أي آثار مُهربة لأي دولة في العالم، موضحًا في الوقت ذاته أن الدولة لا تّهدم المباني الأثرية، وهناك فرق بينها وبين المبان التاريخية.

الآثار

ناقش الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، خلال زيارته للمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، أعمال بدء المرحلة الثالثة للمتحف.

وأوضح المهندس محروس سعيد، المشرف العام على المتحف، أنه من المقرر أن يشهد المتحف نهاية هذا العام افتتاح المرحلة الثالثة، والتي تضم 3 قاعات عرض، وهي "قاعة المومياوات الملكية، وقاعة العرض المركزي، وقاعة متحف العاصمة"، بالإضافة إلى محطة كهرباء إضافية.

التعليم العالي

تواصل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع الدكتور السيد القاضي رئيس جامعة بنها، للوقوف على تفاصيل الحادث المؤسف لسقوط مصعد بمستشفى بنها الجامعي؛ والذي أسفر عن وقوع عدد من حالات الوفاة والمصابين، مساء أمس الثلاثاء.

ووجه وزير التعليم العالي بسرعة إجراء تحقيق شامل داخل الجامعة للوقوف على أسباب الحادث، كما وجه بتشكيل لجنة هندسية من كبار أساتذة الهندسة لتقديم تقريرا فنيا تفصيليا لتفسير أسباب ما حدث، إضافة إلى إجراء تحقيق بمعرفة النيابة العامة.

الصناعة

قال الدكتور طارق قبيل، وزير الصناعة، إن المستفيدين من اتفاقية الإعفاء الجمركي للسيارات، هم الصناع فقط وليس حتى المستوردين، مضيفًا "بدليل أنه منذ تطبيق الاتفاقية وقبل بدء تعويم الجنيه، لم تنخفض أسعار السيارات، لأن الصناع هم من يحددون أسعار السيارات وليس المستوردين".

التربية والتعليم

قال الإعلامي أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد دليل إجراءات التقدم لامتحان الثانوية العامة للعام 2018، وذلك استكمالا للجهود التي تبذلها الوزارة للإعداد الجيد والمبكر؛ لعقد امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2017/2018.

الهجرة

قالت الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنها تعتبر الوزارة وليدة رغم مرور 3 سنوات عليها.

التضامن

أكدت سحر مشهور، مستشارة وزيرة التضامن للرعاية الاجتماعية، أن قضايا التطوير في أي مجال ليست مسؤولية وزارة وحدها أو فرد بل مسؤولية جماعية.

جاء ذلك، خلال مشاركة قيادات وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، في حفل الإعلان عن جوائز بيت الحلم لأفضل المؤسسات الإيوائية في مصر خلال 2017.

الإفتاء

قال الدكتور خالد عمران، الأمين العام بدار الإفتاء المصرية، إن الهيئة تعمل على زرع المحبة بين الأطراف الليبية والاهتمام بالشأن التعليمي والدعوي هناك، وذلك عبر سلسلة طويلة من اللقاءات عقدت بين دار الإفتاء وبين الأشقاء في ليبيا.