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الوطن

فيلم "زهرة الصبار" في مسابقة الفيلم الطويل بمهرجان أسوان لأفلام المرأة

منذ 23 دقيقة
كتب: خالد فرج
فيلم "زهرة الصبار" في مسابقة الفيلم الطويل بمهرجان أسوان لأفلام المرأة

مشهد من فيلم "زهرة الصبار"

كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن اختيار الفيلم المصري "زهرة الصبار" للمخرجة هالة القوصي، ليشارك في مسابقة الفيلم الطويل بالدورة الثانية للمهرجان، التي تحمل اسم المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد، وتعقد في الفترة من 20 إلى 26 فبراير المقبل.

وقال السيناريست محمد عبدالخالق، رئيس المهرجان، إن "زهرة الصبار" يتناول موضوعا يتعلق بالمرأة، ومن إبداع المخرجة الموهوبة هالة القوصي، لذلك تنطبق عليه لائحة المهرجان، فضلا عن أنه يتميز بلغة سينمائية رفيعة وأداء رائع للفنانين المشاركين في البطولة.

وأضاف عبدالخالق، أن الفنانة الكبيرة منحة البطراوي حصلت عن دورها في "زهرة الصبار" على جائزة أفضل ممثلة في الدورة الماضية من مهرجان دبي السينمائي، مشيرا إلى أن العرض الأول للفيلم كان في مهرجان روتردام بهولندا.

وأشار إلى أن "زهرة الصبار" لن يكون الفيلم المصري الوحيد المشارك في مسابقة الأفلام الطويلة، موضحا أن المسابقة ستضم أفلاما مصرية أخرى سيتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة.

ويعد فيلم "زهرة الصبار" التجربة السينمائية الأولى للمخرجة هالة القوصي، وبطولة منحة البطراوي وسلمى سامي ومروان العزب وعارفة عبدالرسول وزكي فطين عبدالوهاب وفرح يوسف وصدقي صخر وباسم وديع.

يذكر أن الدورة الثانية من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، ستشهد تكريم النجمة منى زكي، والمخرجة عطيات الأبنودي، والمخرجة والمنتجة ماريان خوري، ومصممة الملابس ناهد نصرالله.

 

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