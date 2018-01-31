"أبلكيشن" جديد لمعرض الكتاب على أجهزة المحمول.. جولة سريعة بين الأرفف

خريطة إلكترونية شاملة تحتوي على كافة دور النشر وأحدث الإصدارات وجدول الأنشطة والفعاليات المختلفة، بمثابة مرشد متنقل مع زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب، فقط يحتاج الشخص المتجول في أرجاء المعرض هاتف محمول متصل بالشبكة العنكبوتية ليأخذه هذا التطبيق الإلكتروني في رحلة بين الكتب المتراصة فوق الأرفف.

"معرض القاهرة الدولي للكتاب"، تطبيق رسمي جديد أطلقته إدارة المعرض هذا العام، على الهواتف المحمولة بنظامي"أندرويد وأيفون"، لتقديم دليل شامل للمعرض في دورته رقم 49 المنعقد في الفترة من 27 يناير وحتى 10 فبراير، وحسب ما جاء في الصفحة الرسمية للمعرض على موقع "فيس بوك" الدليل يحتوي على أهم الخدمات التي يحتاجها زائر المعرض بدءًا من أحدث إصدارات الكتب وأماكن دور النشر حتى الجدول الزمني للفعاليات والأنشطة المختلفة المقامة على أرض المعرض.

تتضمن رئيسية التطبيق الإلكتروني عدة أقسام تتمثل في قسم التصنيفات الذي يحوي كل أنواع الكتب من علوم وفلسفة ومعارف عامة ولغات، وقسما للمكتبات يرصد أسماء المكتبات المتاحة بالداخل وعنوان ورقم الهاتف لكل منهم، إلى جانب قسما لـ"الكتب المفضلة".

"جدول الأنشطة" هو القسم الخامس في "الأبلكيشن" وما أن يضغط الزائر عليه حتى يجد أمامه صفحة شاملة لكافة الفعاليات الفنية والأدبية التي تقام على أرض معرض الكتاب مرفق بكل حدث منهم تفصيلا بالمكان والزمان وأسماء المشاركون بالفعالية.

لم يغفل القائمون على معرض الكتاب، وضع خريطة متحركة بموقعه أشبه بخريطة "GPS" ترشد الزائر إلى المكان الذي يستهدفه للتيسير عليه، وجاء ذلك في قسم "خريطة المعرض" على التطبيق الإلكتروني الجديد.

يأتي هذا التطبيق الجديد، بعد توقف "عم أمين"، التطبيق الرسمي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابقة، والذي ساعد رواد المعرض على إجراء عملية بحث سريع بالكتاب أو المؤلف أو دار النشر التي يريدونها داخل المعرض.