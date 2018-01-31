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الوطن

"راح فين".. جمهور معرض الكتاب يبحث عن "عم أمين"..ومؤسسه: بقا تطبيق عام

منذ 8 دقيقة
كتب: سلوى الزغبي
"راح فين".. جمهور معرض الكتاب يبحث عن "عم أمين"..ومؤسسه: بقا تطبيق عام

"عم أمين" في معرض الكتاب

"هو عم أمين فين؟"، سؤال تلتقطه الآذان في أثناء التجول بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تلك الشخصية الكارتونية العجوزة المعروفة بـ"أمين مكتبات مصر"، يتواجد عن "كُشك الاستعلامات" والبوابات الرئيسية ويتجول في أروقة المعرض كدليل متحرك لخريطة الكتب المعروضة منذ 3 سنوات مضت، اكتسب شهرة وثقة ليبحث عنه مرتادو المعرض في دورته الـ49 ولا يجدوه لأول مرة منذ تدشينه.

منصة متكاملة توفر دليلا شاملا للكتب، يجمع قاعدة بيانات ضخمة خاصة بدور النشر والكتب في مجالات مختلفة وباللغتين العربية والإنجليزية، من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية "عم أمين"، ذلك المشروع الذي تواجد بمعرض الكتاب منذ العام 2015 ليكون التطبيق الرسمي له، يقدمون خدماتهم مجانًا على أن يحصلوا على قوائم الكتب من دور النشر نفسها والفعاليات والأنشطة من الهيئة العامة للكتاب، حسب الاتفاق السابق مع المعرض.

لم يتواجد "عم أمين" بشخصيته وتطبيقه هذا العام داخل معرض الكتاب، وأرجع محمد الصواف، مؤسس تطبيق "عم أمين" السبب إلى قرار إدارة المعرض هذا العام في استخدام تطبيق يحمل اسم "معرض الكتاب" واستعان المعرض بالقائمين على تطبيق "عم أمين" لتدشين تطبيقا جديدا للمعرض بالاستفاد من خبرات مؤسسي "عم أمين" في السنوات الماضية.

"تطبيق معرض الكتاب" يحمل نفس الخدمات التي كان يقدمها "عم أمين" كل عام، حسب حديث الصواف، لـ"الوطن"، ويظل "عم أمين" متواجدًا بشكل عام كدليل للكتب لكنه لم يصبح منصة المعرض، كما أوقف التطبيق خدمة "الدليفري" لعدم تحقيق عائد مادي منها وكانت تكلفتها عالية "فوقفنها وبقى كل تركيزنا على الدليل وتطوير الأبلكيشن نفسه"، حيث يمكن للقارئ إجراء عملية بحث سريع بالكتاب أو المؤلف أو دار النشر وموافاته بكل المعلومات التي يريدها.

معرض الكتاب

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من الشرقية لكفر الشيخ وطنطا.. معرض الكتاب ينعش سوق رحلات اليوم الواحد

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"في حب سيد حجاب".. أمسية شعرية بمعرض الكتاب

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بالصور | "الوطن" داخل أول خيمة لحلايب في معرض الكتاب.. فن ورقص وثقافة

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سلسلة "أوضاع المسلمين بالعالم".. جديد مرصد الأزهر بمعرض الكتاب

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"نوادر المخطوطات".. هدية جناح الأزهر بمعرض الكتاب لعشاق التراث

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بأسعار رمزية.. مؤلفات مميزة في جناح الأزهر بمعرض الكتاب

يقدم جناح الأزهر الشريف بمعرِض القاهرة الدوليّ للكتاب الي القراء وبأسعار رمزية مؤلفات أعضاء مجلس حكماء الم
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"احكي مع هالة" و"كيف نحافظ على أسناننا" بمخيم الطفل في معرض الكتاب

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بالصور| إقبال شديد على خيمة "حلايب وشلاتين" بمعرض الكتاب

بالصور| إقبال شديد على خيمة "حلايب وشلاتين" بمعرض الكتاب

شهدت خيمة حلايب وشلاتين بمعرض الكتاب، إقبالاً كبيراً من رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب
مناقشة رواية "خبيئة العارف" لعمار علي حسن بأول أيام معرض الكتاب

مناقشة رواية "خبيئة العارف" لعمار علي حسن بأول أيام معرض الكتاب

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من فرق حلايب لكتب بـ50 قرشا.. "أول مرة" شعار "قصور الثقافة" بالمعرض

من فرق حلايب لكتب بـ50 قرشا.. "أول مرة" شعار "قصور الثقافة" بالمعرض

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7 فبراير.. يوسف زيدان يوقع كتبه للمرة الثانية بمعرض الكتاب

7 فبراير.. يوسف زيدان يوقع كتبه للمرة الثانية بمعرض الكتاب

قال الدكتور يوسف زيدان إنه سيوقع كتبه الصادرة عن دار "نون" بمعرض الكتاب، في حفل التوقيع "الآخر" بالمعرض، بخلاف حفل التوقيع الأول الذي تنظمه "الشروق"، بالمعرض يو
سور الأزبكية الأكثر إقبالا بمعرض الكتاب.. زواره تجاوزوا الألف في ساعة

سور الأزبكية الأكثر إقبالا بمعرض الكتاب.. زواره تجاوزوا الألف في ساعة

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لأول مرة.. شركة سويدية تصدر كتب مسموعة بمعرض الكتاب

لأول مرة.. شركة سويدية تصدر كتب مسموعة بمعرض الكتاب

قالت ريم العزازي عضو الشركة السويدية لتحويل الكتب الورقية الى نصوص مسموعه، ان الشركة لديها 14 فرع في 14 دولة، وتتحدث بـ 16 لغة.
الناقد عصام زكريا يعتذر عن ندوة فيلم "الأرض" بمعرض الكتاب

الناقد عصام زكريا يعتذر عن ندوة فيلم "الأرض" بمعرض الكتاب

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وكيل الأزهر يزور جناج المشيخة بمعرض الكتاب

وكيل الأزهر يزور جناج المشيخة بمعرض الكتاب

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الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية يزور جناح الأزهر بمعرض الكتاب

الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية يزور جناح الأزهر بمعرض الكتاب

زار الدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، اليوم، جناح الأزهر بمعرض الكتاب في مستهل دورته الـ 49، والمقامة خلال الفترة من 27 يناير وحتى
بدء ندوة فيلم "الأرض" في أولى أيام معرض الكتاب

بدء ندوة فيلم "الأرض" في أولى أيام معرض الكتاب

بدأت منذ قليل ندوة فنية في قاعة يوسف شاهين الخاصة بالسينما، وذلك في أول أيام الدورة التاسعة والأربعين لمعرض الكتاب في منطقة أرض المعارض بمدينة نصر، وذلك وسط إقب
تعرف على إصدارات وأسعار "التاريخ" بـ"قومي الترجمة" في معرض الكتاب

تعرف على إصدارات وأسعار "التاريخ" بـ"قومي الترجمة" في معرض الكتاب

أعلن المركز القومي للترجمة عن تخفيضات بنسبة 70% على العديد من الكتب المقرر بيعها من خلال منفذ بيع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ49، في جناح خاص بالمركز
مسرحية عرائس عن حرق الأرز بمعرض الكتاب

مسرحية عرائس عن حرق الأرز بمعرض الكتاب

تشارك وزارة البيئة في الدورة الـ 49 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، من خلال عرض المطبوعات الخاصة بالوزارة وبعض الأفلام التسجيلية القصيرة عن مجهودات وزارة البيئة.
"نظرات في التجديد".. كتاب جديد لوكيل الأزهر في معرض الكتاب

"نظرات في التجديد".. كتاب جديد لوكيل الأزهر في معرض الكتاب

يطرح الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر كتاب "نظرات في التجديد" بجناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ويقدم الكتاب، بحسب بيان الأزهر، نظرة تجديدية في إطار..
اليوم الثاني لبرنامج الطفل في معرض الكتاب.. ورش فنية وعرض بلياتشو

اليوم الثاني لبرنامج الطفل في معرض الكتاب.. ورش فنية وعرض بلياتشو

انطلقت الدورة الـ49 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بافتتاحها رسميا أمس الجمعة، وللجماهير اليوم السبت، وتستمر حتى 10 فبراير، وتحل دولة الجزائر كضيف شرف،
وزير الصحة يوجه بوضع خطة لـ"التأمين الطبي" لزوار معرض الكتاب

وزير الصحة يوجه بوضع خطة لـ"التأمين الطبي" لزوار معرض الكتاب

وجه الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، بوضع خطة تأمين طبي شامل لزوار معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 49.
غدا.. محافظ القاهرة يتفقد جناح "خليك زي آدم" بمعرض الكتاب

غدا.. محافظ القاهرة يتفقد جناح "خليك زي آدم" بمعرض الكتاب

يتفقد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، غدا، معرض القاهرة الدولي للكتاب، ويعرج على الموقع الخاص بمبادرة "خليك زى آدم" داخل المعرض...
جناح الأزهر بمعرض الكتاب يقدم "مائة سؤال عن الإسلام" لمحمد الغزالي

جناح الأزهر بمعرض الكتاب يقدم "مائة سؤال عن الإسلام" لمحمد الغزالي

تقدم مشيخة الأزهر، من خلال جناحها في معرض القاهرة الدولي للكتاب، المنطلقة فعالياته اليوم، وتستمر حتى 10 فبراير المقبل، كتاب "مائة سؤال عن الإسلام"
"التجديد والتعايش" يتصدران جناح الأزهر بمعرِض القاهرة الدولي للكتاب

"التجديد والتعايش" يتصدران جناح الأزهر بمعرِض القاهرة الدولي للكتاب

قدم جناح الأزهر بمعرِض القاهرة الدوليّ للكتاب، العديد من الإصدارات والدراسات حول التَّجديد في الفكر والعلوم الإسلاميَّة، وثقافة السَّلام والتَّسامح والتعايش..
وزير البيئة يشارك في قمة الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا

وزير البيئة يشارك في قمة الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا

غادر الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، القاهرة أمس الجمعة، للمشاركة في أعمال قمة الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، لحضور مجلس إدارة المبادرة الإفريقية للطاقه المتجددة
مسابقة خاصة عن "معرض الكتاب" على "النيل الدولية"

مسابقة خاصة عن "معرض الكتاب" على "النيل الدولية"

وافق الإعلامي سامح رجائي رئيس قناة "النيل الدوالية" على الخطة الخاصة ببرنامج "كايرو تايم" بخصوص تغطية فعاليات معرض الكتاب الذي بدأ اليوم.
عرض "الليلة الكبيرة" ضمن فعاليات معرض الكتاب

عرض "الليلة الكبيرة" ضمن فعاليات معرض الكتاب

قال الفنان محمد نور مدير فرقة مسرح القاهرة للعرائس، التابعة البيت الفني للمسرح، إن الفرقة تشارك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب والمقرر انطلاقها اليوم ال
ندوات ومسرحيات وأمسيات شعرية بفعاليات ثاني أيام معرض الكتاب

ندوات ومسرحيات وأمسيات شعرية بفعاليات ثاني أيام معرض الكتاب

انطلقت الدورة الـ49 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم، وتستمر حتى 10 فبراير، وتحل دولة الجزائر ضيف شرف، والكاتب عبدالرحمن الشرقاوي شخصية المعرض لهذا العام...
بالصور| طوابير أمام بوابات معرض الكتاب في أول أيامه

بالصور| طوابير أمام بوابات معرض الكتاب في أول أيامه

شهدت بوابات الدخول لمعرض الكتاب الدولي الحالي للعام الحالي، زحاما شديدا في أول أيام انطلاق فعالياته التي ستستمر حتى 10 فبراير المقبل...
تعرف على إصدارات وأسعار "الأدب" بالمركز القومي للترجمة

تعرف على إصدارات وأسعار "الأدب" بالمركز القومي للترجمة

أعلن المركز القومي للترجمة عن تخفيضات بنسبة 70% على العديد من الكتب المقرر بيعها من خلال منفذ بيع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ49، في جناح خاص بالمركز
المطاعم تربح.. المصريون بشعار "بلاها كتب خلونا ناكل" بمعرض الكتاب

المطاعم تربح.. المصريون بشعار "بلاها كتب خلونا ناكل" بمعرض الكتاب

في الطريق المقابل لأجنحة دور النشر، اصطف عدد أخر من الأجنحة ليست للكتب أو الروايات، وإنما لمطاعم تنوعت بين المصرى والسوري، بالاضافة للأكلات المغربية التي..
مع 60% خصم.. كتب "الجناح الخيري" بمعرض الكتاب لأطفال أبو الريش و57357

مع 60% خصم.. كتب "الجناح الخيري" بمعرض الكتاب لأطفال أبو الريش و57357

نظم عدد من الشباب جناحا داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 49 تحت عنوان "الجناح الخيري" لجمع تبرعات لصالح مرضي المستشفيات تحت شعار "اقرأ واعمل خير"..
"خليك زي آدم" تشارك في معرض الكتاب للتوعية بأهمية النظافة

"خليك زي آدم" تشارك في معرض الكتاب للتوعية بأهمية النظافة

أعلنت محافظة القاهرة عن المشاركة بمبادرة "خليك زى آدم مترميش حاجة على الأرض" في معرض القاهرة الدولي خلال دورته 49 لتوعية المترددين على المعرض من شباب القاهرة.
بالأسعار| بينها أدب وفلسفة.. أحدث إصدارت "قصور الثقافة" في معرض الكتاب

بالأسعار| بينها أدب وفلسفة.. أحدث إصدارت "قصور الثقافة" في معرض الكتاب

تطرح الهيئة العامة لقصور الثقافة، بجناحها في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في صالة 3 بأرض المعارض عناوين كتب لأول مرة في مجالات المسرح والموسيقى والفلسفة فضلا عن
"السلفية" تغزو معرض الكتاب.. وقيادي صوفي: يجب تطهيره من "البنا" و"قطب"

"السلفية" تغزو معرض الكتاب.. وقيادي صوفي: يجب تطهيره من "البنا" و"قطب"

يشهد معرض الكتاب الحالي في دورته الـ49، انتشارًا لكتب التيارات السلفية داخل المعرض، حيث أعلنت الدعوة السلفية عن وجود كتب لقياداتها في العام الحالي.
بالأسعار| "سياسة واقتصاد" ضمن إصدارات المركز القومي للترجمة بالمعرض

بالأسعار| "سياسة واقتصاد" ضمن إصدارات المركز القومي للترجمة بالمعرض

أعلن المركز القومي للترجمة عن تخفيضات بنسبة 70% على العديد من الكتب المقرر بيعها من خلال منفذ بيع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ49، في جناح خاص بالمركز
معرض الكتاب على "مزاجك".. "الوطن" تقدم خريطة لفلوسك واهتماماتك

معرض الكتاب على "مزاجك".. "الوطن" تقدم خريطة لفلوسك واهتماماتك

في عُرسٍ سنوي للثقافة المصرية، يبدأ معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ49، فتح بابه للجمهور في الفترة من 27 يناير وحتى 10 فبراير من العام الجاري.
الأمطار تغرق دور نشر في معرض الكتاب.. و«الناشرين»: لجنة لبحث التعويضات

الأمطار تغرق دور نشر في معرض الكتاب.. و«الناشرين»: لجنة لبحث التعويضات

في يناير من كل عام يستعد المصريون للطواف بين الكتب في أكبر معرض كتاب على مستوى الشرق الأوسط، "معرض القاهرة الدولي للكتاب"
تفاصيل اليوم الأول لبرنامج الطفل في معرض الكتاب.. أراجوز وعروض عرائس

تفاصيل اليوم الأول لبرنامج الطفل في معرض الكتاب.. أراجوز وعروض عرائس

تنطلق الدورة الـ49 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، يوم السبت المقبل الموافق 27 يناير الجاري، ويستمر حتى يوم 10 فبراير، وتحل دولة الجزائر ضيف شرف، والكاتب عبدالرحمن
غدا.. طرح "شتاء لم يكن لنا" لماجد عبدالله في معرض الكتاب

غدا.. طرح "شتاء لم يكن لنا" لماجد عبدالله في معرض الكتاب

يستعد غدًا الكاتب والإعلامي، ماجد عبدالله، لعرض روايته الثانية "شتاء لم يكن لنا" الصادرة عن دار روافد للنشر والتوزي، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ49
9 فبراير.. ندوة فيلم "ابتسم أنت في مصر" بمعرض الكتاب

9 فبراير.. ندوة فيلم "ابتسم أنت في مصر" بمعرض الكتاب

أكد المركز الثقافى الروسى بالقاهرة أنه سيتم عرض برومو للفيلم المصرى الروسى "ابتسم أنت فى مصر" بمعرض الكتاب وذلك ضمن ندوة خاصة للفيلم من المقرر تنظيمها ضمن فعالي
جامعة القاهرة تشارك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2018

جامعة القاهرة تشارك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2018

تشارك جامعة القاهرة في فعاليات بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2018 والمقام بأرض المعارض بمدينة نصرخلال الفترة من 27 يناير الحالي وحتى 10 فبرايرالمقبل.
تفاصيل برنامج اليوم الأول لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الـ49

تفاصيل برنامج اليوم الأول لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الـ49

تنطلق الدورة الـ49 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، يوم السبت المقبل الموافق 27 يناير الجاري، ويستمر حتى يوم 10 فبراير، وتحل دولة الجزائر ضيف شرف، والكاتب عبدالرحمن
حكماء المسلمين يشارك بجناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

حكماء المسلمين يشارك بجناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

حكماء المسلمين يشارك بجناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
سياسة وطاقة نووية.. "معرض الكتاب" يقدم نوعا جديدا من التعاون مع روسيا

سياسة وطاقة نووية.. "معرض الكتاب" يقدم نوعا جديدا من التعاون مع روسيا

"ابتسم انت في مصر" اسم الفيلم الذي يستهل به المعرض الدولي للكتاب فعالياته، اليوم، لأول مرة بتعاون مصري روسي، يضم عددا من الممثلين المصريين والروس
"التعليم" تشارك في معرض الكتاب بأنشطة طلابية وورش فنية

"التعليم" تشارك في معرض الكتاب بأنشطة طلابية وورش فنية

قال الإعلامي أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تشارك هذا العام في معرض القاهرة الدولي للكتاب بمجموعة
رئيس «هيئة الكتاب»: نقدم أكثر من 1200 فعالية ثقافية وترفيهية بداية من الندوات وصولاً لـ«السيرك»

رئيس «هيئة الكتاب»: نقدم أكثر من 1200 فعالية ثقافية وترفيهية بداية من الندوات وصولاً لـ«السيرك»

قال الدكتور هيثم الحاج على، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ49، سيشهد العديد من الأنشطة الثقافية والفنية
أجنحة تحمل أسماء ومؤلفات المبدعين الراحلين.. وافتتاح «مسائى» للمرة الأولى

أجنحة تحمل أسماء ومؤلفات المبدعين الراحلين.. وافتتاح «مسائى» للمرة الأولى

فى الطابق الأرضى من المبنى الذى اكتست جدرانه بالألوان الزرقاء والصفراء مع الأبيض تزينها رسومات لرأس الملكة نفرتيتى
معرض الكتاب مُلتقى المثقفين والقُراء من 50 دولة بالقاهرة

معرض الكتاب مُلتقى المثقفين والقُراء من 50 دولة بالقاهرة

أمام بوابة أرض المعارض، تراصت سيارات النقل الثقيل المحملة بكتب دور النشر الخاصة، استعداداً لاستقبال معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ49
بالمترو والأوتوبيس والسيارة.. مواصلات معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ49

بالمترو والأوتوبيس والسيارة.. مواصلات معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ49

تنطلق الدورة الـ 49 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، يوم السبت الموافق 27 يناير الجاري، ويستمر حتى يوم 10 فبراير، وتحل دولة الجزائر ضيف شرف، والكاتب عبدالرحمن الشرق
عناوين وأرقام هواتف منافذ بيع الهيئة العامة للكتاب على مستوى الجمهورية

عناوين وأرقام هواتف منافذ بيع الهيئة العامة للكتاب على مستوى الجمهورية

قال هيثم الحاج رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، إن الخصم المقرر على إصدارات هيئة الكتاب في أثناء فترة انعقاد
مواعيد ومواصلات وخريطة معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ49

مواعيد ومواصلات وخريطة معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ49

تجرى الاستعدادات لاستقبال الدورة التاسعة والأربعين، لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وتبدأ الدورة يوم 27 يناير، وتستمر
"الثقافة" تطلق مسابقة للمشروعات الفنية بجوائز مالية للفائزين

"الثقافة" تطلق مسابقة للمشروعات الفنية بجوائز مالية للفائزين

أطلقت وزارة الثقافة على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب، مسابقة للمبادرات الشبابية في مجالات الثقافة والفنون، والمسابقة لمن يمتلكون روح المبادرة،

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