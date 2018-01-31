"هو عم أمين فين؟"، سؤال تلتقطه الآذان في أثناء التجول بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تلك الشخصية الكارتونية العجوزة المعروفة بـ"أمين مكتبات مصر"، يتواجد عن "كُشك الاستعلامات" والبوابات الرئيسية ويتجول في أروقة المعرض كدليل متحرك لخريطة الكتب المعروضة منذ 3 سنوات مضت، اكتسب شهرة وثقة ليبحث عنه مرتادو المعرض في دورته الـ49 ولا يجدوه لأول مرة منذ تدشينه.

منصة متكاملة توفر دليلا شاملا للكتب، يجمع قاعدة بيانات ضخمة خاصة بدور النشر والكتب في مجالات مختلفة وباللغتين العربية والإنجليزية، من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية "عم أمين"، ذلك المشروع الذي تواجد بمعرض الكتاب منذ العام 2015 ليكون التطبيق الرسمي له، يقدمون خدماتهم مجانًا على أن يحصلوا على قوائم الكتب من دور النشر نفسها والفعاليات والأنشطة من الهيئة العامة للكتاب، حسب الاتفاق السابق مع المعرض.

لم يتواجد "عم أمين" بشخصيته وتطبيقه هذا العام داخل معرض الكتاب، وأرجع محمد الصواف، مؤسس تطبيق "عم أمين" السبب إلى قرار إدارة المعرض هذا العام في استخدام تطبيق يحمل اسم "معرض الكتاب" واستعان المعرض بالقائمين على تطبيق "عم أمين" لتدشين تطبيقا جديدا للمعرض بالاستفاد من خبرات مؤسسي "عم أمين" في السنوات الماضية.

"تطبيق معرض الكتاب" يحمل نفس الخدمات التي كان يقدمها "عم أمين" كل عام، حسب حديث الصواف، لـ"الوطن"، ويظل "عم أمين" متواجدًا بشكل عام كدليل للكتب لكنه لم يصبح منصة المعرض، كما أوقف التطبيق خدمة "الدليفري" لعدم تحقيق عائد مادي منها وكانت تكلفتها عالية "فوقفنها وبقى كل تركيزنا على الدليل وتطوير الأبلكيشن نفسه"، حيث يمكن للقارئ إجراء عملية بحث سريع بالكتاب أو المؤلف أو دار النشر وموافاته بكل المعلومات التي يريدها.