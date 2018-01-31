بالصور| محافظ الفيوم يدعو الجمعيات الخيرية بالتبرع لصالح مركز الأورام

دعا الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، ورجال الأعمال، والمستثمرين، للتبرع لاستكمال بناء وتجهيز مركز أورام الفيوم، وقال إنه سيخدم أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، وفقا لبيان صحفي، اليوم.

وأوضح محافظ الفيوم، خلال اجتماع عقده، مساء أمس، مع مسئولي الصحة، لبحث احتياجات المركز من الأجهزة الطبية الضرورية، أنه تم إطلاق عدة حملات للتبرع لصالح مركز الأورام، والتوسعات المستقبلية، والتي ستشمل إنشاء مستشفى جراحة الأورام على مساحة 5000 متر مربع.

استعرض الاجتماع، حجم الإنشاءات والتجهيزات التي تحققت بالمركز، والأجهزة التي يحتاج إليها والدعم المادي اللازم، تمهيدا لافتتاحه بشكل كامل خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي في مارس المقبل.

وأضاف محافظ الفيوم، أنه تم إنهاء الموافقات الخاصة بالأراضي، التي تم طرحها أمام المستثمرين لإقامة مشروعات عليها في مختلف القطاعات، وأن الأراضي تشمل قطع الأراضي على ساحل بحيرة قارون، أمام قرية تونس لإقامة مشروعات سياحية، بالإضافة إلى مساحة 55 فدانا بجوار كمين كوم أوشيم، لإقامة مجمع سكني، ومنطقة تجارية، وترفيهية، ومدينة للحرفيين على طريق أسيوط الغربي، و500 فدان بمنطقة قوتة لإقامة مشاريع إنتاجية ومصانع تغليف وتعبئة عليها.

ووفقا للبيان الصحفي، أبدى رجال الأعمال والمستثمرون، استعدادهم للتبرع والمساهمة المادية في استكمال الأجهزة الطبية اللازمة لمركز الأورام، بما يعود بالنفع العام على مواطني محافظة الفيوم وشمال الصعيد.

حضر الاجتماع، الدكتور صلاح أبو طالب، رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية، القائمة على إنشاء مركز أورام الفيوم، والدكتورة آمال هاشم، وكيل وزارة الصحة، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين والدين بالمحافظة.