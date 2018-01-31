تسجيل الدخول

الوطن

مصدر مسؤول: "ماسبيرو" لن يتحمل أعباء مالية في "الإعلام الاقتصادي"

منذ 12 دقيقة
كتب: انتصار الغيطانى
مصدر مسؤول: "ماسبيرو" لن يتحمل أعباء مالية في "الإعلام الاقتصادي"

صورة أرشيفية

كشف مصدر مسؤول من داخل "الوطنية للإعلام" أن الهيئة لن تتكلف أى أعباء مالية في نسبة مشاركتها بشركة "الإعلام الاقتصادي"، الذي ستشارك فيه مع وكالتي "الأهرام" و"الأخبار" و"شركة مصر المقاصة".

وأضاف المصدر أن "ماسبيرو" تقتصر مساهمتة على توفير إستوديو مناسب لاطلاقها من داخل مبنى الإذاعة والتلفزيون بالإضافة إلى توفير تردد جديد أو قديم من تردادت "الهيئة".

ويتحمل تكاليف التشغيل، بالإضافة إلى الاستعانة بمذيعين الاقتصاد المتخصصين في قطاعات "الأخبار، والنيل للأخبار، وإذاعة راديو مصر، وقطاع التليفزيون"، بجانب المخرجين والفنين والكاميرات والأجهزة الفنية التي يحتاجها إطلاق القناة من داخل "قطاع الهندسة".

وأضاف المصدر أنه في حالة الاتفاق على البنود كافة، تقوم الشؤون القانونية بالهيئة بصياغة العقود ويبدأ التنفيذ على أن يتم إطلاق القناة في النصف الثاني من العام الجاري.

أخبار متعلقة

ضم معهد "الإذاعة والتليفزيون" إلى الموقع الموحد لـ"ماسبيرو"

ضم معهد "الإذاعة والتليفزيون" إلى الموقع الموحد لـ"ماسبيرو"

انتهت المرحلة الأولى من تطوير الموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام التي ضمت جميع القطاعات البرامجية.
السيسي و7 وزراء يبحثون تطوير مثلث ماسبيرو: التعويضات والإخلاء "أولوية"

السيسي و7 وزراء يبحثون تطوير مثلث ماسبيرو: التعويضات والإخلاء "أولوية"

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، والخارجية، والداخل
مدبولي يكلف بسرعة الانتهاء من إزالات "مثلث ماسبيرو" لبدء التطوير

مدبولي يكلف بسرعة الانتهاء من إزالات "مثلث ماسبيرو" لبدء التطوير

اتفق الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، على سرعة الانتهاء من إزالة المباني
رئيس "الوطنية للإعلام" يشكر العاملين في "ماسبيرو"

رئيس "الوطنية للإعلام" يشكر العاملين في "ماسبيرو"

وجّه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، التحية لفرق العمل التي نظمت اجتماع مسؤولي إذاعات القرآن الكريم، التابع لاتحاد الإذاعات الإسلامية، الذي اختتم

التعليقات

أحدث الأخبار

"الصحة": تدريب 600 مثقف صحي بمشروع "شركاء دعم الاتصال"

"الصحة": تدريب 600 مثقف صحي بمشروع "شركاء دعم الاتصال"

رئيس "إيني" الإيطالية: بدء إنتاج "ظهر" إنجاز تاريخي لمصر

رئيس "إيني" الإيطالية: بدء إنتاج "ظهر" إنجاز تاريخي لمصر

محافظ القاهرة يلزم رؤساء الأحياء بوضع كاميرات بمحيط مقرات الانتخابات

محافظ القاهرة يلزم رؤساء الأحياء بوضع كاميرات بمحيط مقرات الانتخابات

"السياحة": 30 ألف سائح أسترالي زاروا مصر العام الماضي

"السياحة": 30 ألف سائح أسترالي زاروا مصر العام الماضي

"التعليم" تفتتح 7 مراكز جديدة للموهوبين والتعلم الذكي بالدقهلية

"التعليم" تفتتح 7 مراكز جديدة للموهوبين والتعلم الذكي بالدقهلية

اختيارات الوطن

من حقل غاز لمزرعة ومتحف وكنيسة.. مصر صاحبة أكبر مشاريع في الشرق الأوسط

من حقل غاز لمزرعة ومتحف وكنيسة.. مصر صاحبة أكبر مشاريع في الشرق الأوسط

نص كلمة السيسي في احتفال بدء إنتاج "حقل ظهر" ببورسعيد

نص كلمة السيسي في احتفال بدء إنتاج "حقل ظهر" ببورسعيد

ماذا تفعل إذا سقط "الأسانسير" بك؟

ماذا تفعل إذا سقط "الأسانسير" بك؟

قبل حقل "ظُهر".. تاريخ اكتشافات الغاز الطبيعي في مصر

قبل حقل "ظُهر".. تاريخ اكتشافات الغاز الطبيعي في مصر

بعد منحه هدية تذكارية للسيسي.. 21 معلومة عن الإيطالي كلاوديو ديسكالزي

بعد منحه هدية تذكارية للسيسي.. 21 معلومة عن الإيطالي كلاوديو ديسكالزي

الأكثر قراءة

عاجل