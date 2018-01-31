مصدر مسؤول: "ماسبيرو" لن يتحمل أعباء مالية في "الإعلام الاقتصادي"

كشف مصدر مسؤول من داخل "الوطنية للإعلام" أن الهيئة لن تتكلف أى أعباء مالية في نسبة مشاركتها بشركة "الإعلام الاقتصادي"، الذي ستشارك فيه مع وكالتي "الأهرام" و"الأخبار" و"شركة مصر المقاصة".

وأضاف المصدر أن "ماسبيرو" تقتصر مساهمتة على توفير إستوديو مناسب لاطلاقها من داخل مبنى الإذاعة والتلفزيون بالإضافة إلى توفير تردد جديد أو قديم من تردادت "الهيئة".

ويتحمل تكاليف التشغيل، بالإضافة إلى الاستعانة بمذيعين الاقتصاد المتخصصين في قطاعات "الأخبار، والنيل للأخبار، وإذاعة راديو مصر، وقطاع التليفزيون"، بجانب المخرجين والفنين والكاميرات والأجهزة الفنية التي يحتاجها إطلاق القناة من داخل "قطاع الهندسة".

وأضاف المصدر أنه في حالة الاتفاق على البنود كافة، تقوم الشؤون القانونية بالهيئة بصياغة العقود ويبدأ التنفيذ على أن يتم إطلاق القناة في النصف الثاني من العام الجاري.