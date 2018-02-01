مصادر: "الوزراء" رصد 1.8 مليار جنيه للتغذية المدرسية في التيرم الثاني

قالت مصادر حكومية، إن مجلس الوزراء سيناقش اليوم، إجراءات بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري، ومدى استعدادات وزارات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم لاستئناف توزيع الوجبة المدرسية على التلاميذ.

وأكدت المصادر لـ"الوطن"، أن مجلس الوزراء رصد مبلغ 1,8 مليار جنيه لبرنامج التغذية المدرسية لتوزيع الوجبات على 10 ملايين تلميذ خلال النصف الثاني من العام الدراسي.

وأوضحت المصادر أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء شدد على ضرورة أن تتضمن الوجبة عناصر غذائية متكاملة، تساهم في تحسين قدرة الاستيعاب، وتوفير مخازن مجهزة داخل كل مدرسة لحفظ الوجبات.