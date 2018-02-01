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الوطن

مارك: التغييرات الأخيرة لـ"فيسبوك" تستهدف العائلة والأعمال التجارية

اليوم AM 01:47
كتب: أروا الشوربجي
مارك: التغييرات الأخيرة لـ"فيسبوك" تستهدف العائلة والأعمال التجارية

مارك زوكربيرج

أعلن مارك زوكربيرج، مؤسس موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن التغييرات التي قام بها أدت إلى تقليل الوقت الذي يقضيه المستخدمون إلى 50 مليون ساعة كل يوم.

وقال زوكربيرج، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن التركيز على علاقات ذات مغزى كالعلاقات العائلية والأعمال التجارية سيكون "فيسبوك" أقوى على المدى الطويل، ولذلك تأكيدًا على أن "فيسبوك" ليست مجرد للمتعة فقط، لكنه منصة جيدة للأسرة والمجتمع، وأوضح أنه في الربع الأخير من 2017، أجريت تغييرات لعرض عدد أقل من مقاطع الفيديو الفيروسية للتأكد من استثمار وقت الناس بشكل جيد.

وكان مؤسس "فيسبوك"، أعلن في وقت لاحق، أن الموقع سيبدأ في إعطاء الأولوية لنشر الأخبار المحلية لتظهر للمستخدمين كلا حسب مدينته، ففي حال إذا كان المستخدم يتابع ناشرا محليا أو نشر أحد أصدقائه قصة محلية، سوف تظهر له بشكل أكبر على شريط الأخبار News Feed".

وتهدف هذه التغييرات إلى الحد من انتشار الأخبار الوهمي، وأشار مارك إلى أنهم سيبدأون بالولايات المتحدة الأمريكية، لكن هدفهم هو التوسع بلاد أكثر خلال العام الجاري.

وأكد زوكربيرج أن وسائل الإعلام المحلية تساهم في بناء المجتمعات، وهو ما يعكس رؤية موقع فيسبوك.

 

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