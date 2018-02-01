آل الشيخ: عوائق غير مفهومة بين تيار قديم في الأهلي وبين الخطيب

قال الشيخ تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري: "إحنا لما نتكلم عن مصر يعني السعودية يعني الإمارات يعني البحرين الرباعي هذا جزء لا يتجزأ وله كل الدعم".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "كل يوم" عبر فضائية "ON E": "للأسف فيه عوائق غير مفهومة قاعدة بتحصل وكواليس النادي الأهلي وبين تيار قديم ومتجبر في النادي وبين محمود الخطيب وإدارته وأنا ماني عارف والتنسيق بيني وبين محمود على أعلى مستوى وبيلعبوا على موجة الأجنبي هذا جاي يركب النادي الأهلي ويسيطر على الخطيب بفلوسه انا مش فاهم".