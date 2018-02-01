الحكومة اليوم| حل مشكلات 35 مصنعا متعثرا وتوفر 2.5 مليار دولار سنويا

تستعرض "الوطن"، أبرز ما جاء من نشاطات وفعاليات وقرارات حكومية، صدرت عن مجلس الوزراء أو القطاعات الحكومية خلال الـ24 ساعة الماضية، ضمن سلسلة "الحكومة اليوم" ومن أهم أحداث أمس الأربعاء:

الخارجية

قال السفير سامح شكري وزير الخارجية، إنّ التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية، من شأنه دعم الأمن والاستقرار، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".

البترول

قال وزير البترول، طارق الملا، إن الأعمال البرية في "محطة استقبال الغاز ومعالجته" قامت بها شركة بتروجيت.

وأضاف، في المؤتمر الصحفي الذي يواكب افتتاح الرئيس السيسي لحقل ظهر: "أن المشروع بيقع على 550 فدانا، وتم تحريك وحفر وردم كميات من التربة بأكثر من 3 ملايين متر مكعب، وحفر وصب أكثر من 10 آلاف حامل خرسانة".

البترول

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت يتابع العمل في حقل ظهر بشكل مستمر، وكان يتابع ويدعم هذا الملف عن اهتمام بالغ.

وأضاف الملا في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، أمس الأربعاء، أن الرئيس كان فخورًا بما تحقق من إنجازات في حقل ظهر، موضحا أنه يتم العمل بأكثر من منطقة أخرى بجانب حقل ظهر.

البترول

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن حقل "ظهر" للغاز الطبيعي ساهم في تقليل استيراد الغاز، إذ يوفر 2.5 مليار دولار سنويًا.

ولفت الملا خلال حفل بدء الإنتاج المبكر لحقل "ظهر" في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أن مصر نجحت في تشغيل حقل "ظهر" خلال وقت قياسي، مشددًا على أن العالم يراقب مصر في نجاح التشغيل.

التربية والتعليم

صرح الإعلامي أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه تم افتتاح جناح جديد بمدرسة الشهيد أحمد جلال، وجناح بمدرسة خديجة بنت خويلد بمدينة أسيوط، بإجمالي 56 فصلًا، بتكلفة 12 مليون جنيه.

الموارد المائية والري

عقدت وزارة الموارد المائية والري، اجتماعا؛ لبحث آخر المستجدات لإعداد لمؤتمر مصر تستطيع بأبناء النيل.

حضر الاجتماع الدكتورة إيمان السيد رئيس قطاع التخطيط والدكتور أسامة الظاهر رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والدكتور هاني الشيمي مستشار وزير التعليم العالي، ومها سالم المتحدث الإعلامي لوزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور هشام بخيت أستاذ الموارد المائية بهندسة القاهرة.

التجارة والصناعة

قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة وضعت 9 اشتراطات للمساعدة على حل مشكلات المصانع المتعثرة، موضحًا أن الوزارة ستطرح إعلانًا خلال الفترة القادمة، عبر مركز تحديث الصناعة لحل مشكلات المصانع المتعثرة.

وأضاف قابيل، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، على قناة "إم بي سي مصر"، أنه تم بالفعل العمل على حل مشكلات 135 مصنعًا منهم 35 مصنعًا تم تشغيلهم بالفعل.

التعليم العالي

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي حرص مصر على دعم علاقات التعاون الثقافي والعلمي مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتدعيم الشراكة بين المؤسسات البحثية والعلمية المصـرية والأمريكية.

جاء ذلك خلال استقباله للوفد الأمريكي برئاسة الدكتور جون لارسون رئيس كلية أوشن كونتي بنيوجيرسي الأمريكية، وبحضور الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، وذلك بمقر الوزارة.

النقل

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن الوزارة بدأت بالفعل تنفيذ خطط التطوير بالخط الأول للمترو "المرج - حلوان"، والسكة الحديد، مشيرا إلى أن الوزارة تحتاج إلى نحو 43 مليار و350 مليون جنيه لتطوير البنية الأساسية للمترو مرافق السكة الحديد.

البيئة

نظمت وزارة البيئة، تحت رعاية الدكتور خالد فهمي وزير البيئة ومن خلال الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية وبالتعاون مع اللجنة النقابية للعاملين بالوزارة مهرجان أنشطة بيئية لأبناء العاملين وبمشاركة العديد من طلبة المدارس المختلفة وطلبة كلية اللغات والترجمه بجامعة 6 اكتوبر.

الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، إصابة 29 مواطنا إثر حادث انقلاب أتوبيس بطريق مرسى مطروح سيوة، بمحافظة مطروح.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ18 سيارة إسعاف مجهزة، نقلت جميع المصابين إلى مستشفى سيوة المركزي، مشيرا إلى أنه تم علاج 13 مصابا وخرجوا من المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحية، ويوجد 7 آخرين في المستشفى تحت الملاحظة والعلاج، وحُوِّل 9 مواطنين إلى مستشفى مطروح العام.