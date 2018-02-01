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الوطن

البرلمان اليوم| بدء تفعيل قانون ذوي الإعاقة قريبا.. وبيان عاجل للحكومة

منذ 27 دقيقة
كتب: عبد الحميد جمعة
البرلمان اليوم| بدء تفعيل قانون ذوي الإعاقة قريبا.. وبيان عاجل للحكومة

البرلمان

تستعرض "الوطن" أبرز ما جاء من نشاطات وفعاليات وتصريحات صدرت عن مجلس النواب، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في سلسلة "البرلمان اليوم"، وفيما يلي أبرز أحداث أمس الأربعاء:

- قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، إن مشروع قانون صرف المقابل النقدي للإجازات للعاملين في قطاع الأعمال العام والقطاع العام فور انتهاء خدمتهم، بشكل نهائي، هدفه حصول العمال على حقوقهم  بالكامل.

- قال رئيس لجنة تضامن النواب الدكتور عبدالهادي القصبي، إنه يتم التجهيز لاجتماع موسع بحضور عدد من الوزراء، السبت المقبل، لمناقشة تنفيذ مشروع قانون ذوي الإعاقة على أرض الواقع، وذلك بمشاركة ممثلى الإعاقات المختلفة والإعلاميين والمثقفين والوزارات المختلفة.

- طالب النائب سعيد حساسين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، بضرورة محاسبة المسؤولين عن سقوط أسانسير مستشفى بنها الجامعي والذي أدي لوقوع عدد من الضحايا.

وقال حساسين، في بيان عاجل قدمه للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن هذه الحادثة كارثة تتطلب إقالة جميع المسؤولين والتي تؤكد أن هناك إهمالا جسيما تسبب في موت مواطنين أبرياء.

- قال النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أنه بصدد تقديم مشروع قانون للبرلمان، تحت مسمى "الخدمة المجتمعية"، ستستفيد منه الغارمات، في مشكلاتهم التي تؤدى بهم للسجون وسلب حريتهم.

- استقبل السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، الدكتورة بدرية سليمان نائبة رئيس المجلس الوطني السوداني في إطار زيارتها لمصر، بحضور النائبة عبلة الهواري والنائبة رشا رمضان.

- أكد النائب أحمد عبده الحزار، عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين، وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح حقل ظهر، رسالة تحذيرية لكل أهل الشر في الداخل والخارج بأن مصر يحكمها رئيس قوي لا يقبل بانصاف الحلول عندما يتعلق الأمر بأمن مصر، مؤكدًا أن كلام الرئيس السيسي كان حازم وحاسمًا ومعبرًا عن جموع الشعب المصرى.

- وصف النائب سليمان فضل العميري، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، وعضو التنمية المحلية بمجلس النواب، خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي في حقل ظهر أمس بالقوي والشجاع، والذي يعبر عن قائد حقيقي يحافظ على شعبه وطنه ضد كل المتآمرين داخليًا وخارجيًا.

- طالب الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، وزارة الصحة بعرض كافة التفاصيل الخاصة بالخطة التي نفذتها الوزارة لسد النواقص الموجودة بالدواء على مدار الشهور الماضي للبرلمان.

- قال عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إنه حاول جاهدًا للوصول للأسباب الحقيقة وراء عدم صدور القانون حتى الآن، رغم الانتهاء من مناقشته منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أن ذلك يعود إلى حجم الأعباء المالية التى تتحملها الدولة في ظل التحديات الاقتصادية التي نمر بها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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