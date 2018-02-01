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الوطن

المنوفية تشيّع جثمان العميد أشرف الجرواني

منذ 8 دقيقة
كتب: محمود الحصري
المنوفية تشيّع جثمان العميد أشرف الجرواني

العميد أشرف الجرواني

شيع الآلاف من أهالي مركز بركة السبع في محافظة المنوفية، اليوم، جثمان العميد أشرف الجرواني مدير قطاع الأمن العام بشمال سيناء، في جنازه عسكرية مهيبة.

شارك في التشييع مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، ومدير أمن المنوفية، ومدير أمن الغربية، ومدير أمن شمال سيناء، ومدير الأمن الوطني بالمنوفية، ومأمور مركز بركة السبع، ورئيس مركز ومدينة بركة السبع، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

يذكر أن العميد أشرف الجرواني البلغ من العمر 57 عاما، وافته المنية أمس الأربعاء في منزله بمدينة بركة السبع إثر إصابته بأزمة قلبية أثناء قضائه الإجازة الشهرية بمسقط رأسه.

أدى المشيعون صلاة الجنازة على الفقيد، وخرجت الجنازة من مسجد العراقي ببركة السبع.

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