تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بختام التعاملات.. والسوقي يرتفع 2.9 مليار

تابينت مؤشرات البورصة في نهاية تعاملات جلسة اليوم، ودفعت مشتريات المستثمرين الأجانب رأس المال السوقي للارتفاع بنحو 2.9 مليار جنيه ليسجل 4.861 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق EGx30 بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 15029.13 نقطة، وتراجع مؤشر "EGX50"، بنسبة 0.13% ليغلق 2686.95 نقطة، تراجع كذلك مؤشر الأوزان "EGX20" بنسبة 0.18% ليغلق عند 14684.46 نقطة.

بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 865.74 نقطة، وارتفع المؤشر الأوسع نطاقا "EGX100" هو الآخر بنسبة 0.13% وأغلق عند 2044.59 نقطة.

وسيطرت على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بيع بلغ 36.27 مليون جنيه و12.25 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشرائي، مسجلين صافي شراء بلغ 48.53 مليون جنيه، وسجلت قيم التداولات 964.5 مليون جنيه جنيه، بعد التداول على 156.03 مليون سهم من خلال 24.14 ألف صفقة منفذة.